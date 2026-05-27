Activaron protocolos sanitarios en Argentina por embarcaciones provenientes de zonas con brotes de ébola

El Gobierno nacional activó protocolos sanitarios preventivos tras detectar embarcaciones provenientes de zonas de África afectadas por brotes de ébola con destino a la Argentina.

La información fue confirmada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que indicó que el operativo se realizó en coordinación con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud.

Según detalló el organismo, la detección temprana permitió poner en marcha medidas preventivas “para resguardar la salud de la población” frente al avance del brote registrado en distintos puntos del continente africano.

Qué se sabe sobre las embarcaciones

Hasta el momento, las autoridades nacionales no informaron cuántos barcos fueron identificados ni en qué puertos argentinos podrían arribar.

Sin embargo, desde el Gobierno remarcaron que las alertas sanitarias y protocolos de control se activaron de manera anticipada para evitar posibles riesgos epidemiológicos.

La SIDE destacó además que la detección se produjo gracias al “proceso de transformación y profesionalización” del Sistema de Inteligencia Nacional.

Qué es el ébola

El ébola es una enfermedad infecciosa grave causada por un virus que pertenece al grupo de las fiebres hemorrágicas.

Se transmite por contacto directo con sangre, secreciones y otros fluidos corporales de personas o animales infectados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad promedio puede oscilar entre el 50% y el 60%, aunque en algunos brotes fue incluso mayor.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición e incluyen:

fiebre;

dolor muscular;

debilidad;

dolor de cabeza;

vómitos;

diarrea;

y, en casos graves, hemorragias internas y externas.

La cepa que preocupa

Uno de los focos de preocupación internacional está puesto sobre la cepa Bundibugyo, detectada en el actual brote africano.

Especialistas explicaron que actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados para esa variante, lo que podría dificultar la contención en regiones con sistemas sanitarios frágiles.

Qué dicen los especialistas sobre Argentina

Pese a la alerta preventiva, especialistas remarcan que actualmente no existe un riesgo inmediato de circulación comunitaria en Argentina.

La infectóloga Mónica Foccoli, del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que la enfermedad continúa focalizada principalmente en Uganda y República Democrática del Congo y recordó que Argentina no posee vuelos directos con esos países.

Además, los expertos señalan que el contagio requiere contacto estrecho con fluidos corporales de personas infectadas y no se transmite por el aire como otros virus respiratorios.

Protocolos y vigilancia sanitaria

La activación de protocolos implica controles sanitarios, monitoreo epidemiológico y mecanismos de prevención sobre embarcaciones o personas provenientes de zonas consideradas de riesgo.

El objetivo oficial es detectar rápidamente posibles casos sospechosos y evitar una eventual propagación.

La OMS, por su parte, considera actualmente que el riesgo global del brote es “bajo”, aunque mantiene vigilancia internacional activa sobre la evolución epidemiológica en África.