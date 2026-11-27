A través del decreto 2596, el Gobierno estableció la reglamentación y el cuadro tarifario para la Temporada Estival 2026-2027 del Parque Provincial Aconcagua.

La norma actualiza los valores de ingreso frente al incremento de costos operativos, horas de vuelo de helicóptero, atención médica y veterinaria, y adapta la operatoria a la emergencia declarada por Ley N° 9740 ante los episodios de El Niño.

Temporadas, El Niño y habilitación de ingresos

Temporada Estival: rige desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.

Temporada Invernal: abarca del 1 de mayo al 14 de octubre de cada año, sujeta a autorización y reglamentación específica mediante resolución de la Autoridad de Aplicación.

Condicionamiento por El Niño: debido a la afectación prevista del fenómeno meteorológico El Niño en la provincia, la Autoridad de Aplicación definirá por resolución la efectiva habilitación de los ingresos y podrá modificar los períodos establecidos para la actividad turística.

Plazos por actividad en verano: el Trekking Diario rige del 15 de noviembre al 10 de abril; el Trekking Corto (de 3 días), del 21 de noviembre al 10 de abril (incluida Semana Santa 2027, del 25 al 28 de marzo); y tanto el Ascenso (vigencia de 20 días) como el Trekking Largo (vigencia de 7 días, hasta Nido de Cóndores por Horcones – Plaza de Mulas) se autorizan del 1 de diciembre al 15 de febrero inclusive.

Cuadro de aranceles minoristas (temporada estival)

Los montos fijados en el decreto corresponden al precio minorista (sin prestación de servicio), mientras que las 11 empresas adjudicatarias por 20 años acceden al precio mayorista para sus clientes. Se mantiene vigente la venta anticipada promocional autorizada exclusiva para la temporada 2026-2027.

Actividades sin pernocte

Modalidad / Área Mendocino Argentino / Residente Latinoamericano Extranjero Público general Quebrada de los Horcones (turismo general, diario, hasta Puente Colgante) 30% de descuento sobre general — — — $ 15.000 Trekking Diario (Horcones hasta Confluencia; Matienzo hasta La Cascada, Mirador del Tolosa y Laguna del Potrero Escondido; sin acceso a Plaza Francia ni Vacas) $ 18.000 $ 30.000 $ 55.000 $ 66.000 —

Para el ingreso diario a la Quebrada de los Horcones acceden sin cargo menores de 12 años, personas con discapacidad y acompañante, excombatientes de Malvinas con credencial, instituciones escolares dependientes de la DGE, UNCuyo y del resto del país, jubilados y pensionados residentes en Argentina, y empleados de la Dirección de Áreas Protegidas con grupo familiar directo.

Actividades con pernocte

Categoría y ruta Mendocino Argentino / Residente Extranjero Ascenso – Quebrada de Horcones $ 375.000 $ 525.000 U$D 1.285 Ascenso – Quebrada de Vacas / Circuito 360° $ 415.000 $ 563.000 U$D 1.585 Trekking Largo (Horcones) $ 120.000 $ 160.000 U$D 550 Trekking Corto (Horcones o Matienzo) $ 45.000 $ 80.000 U$D 230

Los valores expresados en dólares se convierten a pesos según la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago, salvo que se habilite una cuenta en dólares.

Ambiente, bienestar animal, seguridad y sanciones