A través del decreto 2596, el Gobierno estableció la reglamentación y el cuadro tarifario para la Temporada Estival 2026-2027 del Parque Provincial Aconcagua.
La norma actualiza los valores de ingreso frente al incremento de costos operativos, horas de vuelo de helicóptero, atención médica y veterinaria, y adapta la operatoria a la emergencia declarada por Ley N° 9740 ante los episodios de El Niño.
Temporadas, El Niño y habilitación de ingresos
- Temporada Estival: rige desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.
- Temporada Invernal: abarca del 1 de mayo al 14 de octubre de cada año, sujeta a autorización y reglamentación específica mediante resolución de la Autoridad de Aplicación.
- Condicionamiento por El Niño: debido a la afectación prevista del fenómeno meteorológico El Niño en la provincia, la Autoridad de Aplicación definirá por resolución la efectiva habilitación de los ingresos y podrá modificar los períodos establecidos para la actividad turística.
- Plazos por actividad en verano: el Trekking Diario rige del 15 de noviembre al 10 de abril; el Trekking Corto (de 3 días), del 21 de noviembre al 10 de abril (incluida Semana Santa 2027, del 25 al 28 de marzo); y tanto el Ascenso (vigencia de 20 días) como el Trekking Largo (vigencia de 7 días, hasta Nido de Cóndores por Horcones – Plaza de Mulas) se autorizan del 1 de diciembre al 15 de febrero inclusive.
Cuadro de aranceles minoristas (temporada estival)
Los montos fijados en el decreto corresponden al precio minorista (sin prestación de servicio), mientras que las 11 empresas adjudicatarias por 20 años acceden al precio mayorista para sus clientes. Se mantiene vigente la venta anticipada promocional autorizada exclusiva para la temporada 2026-2027.
Actividades sin pernocte
|Modalidad / Área
|Mendocino
|Argentino / Residente
|Latinoamericano
|Extranjero
|Público general
|Quebrada de los Horcones (turismo general, diario, hasta Puente Colgante)
|30% de descuento sobre general
|—
|—
|—
|$ 15.000
|Trekking Diario (Horcones hasta Confluencia; Matienzo hasta La Cascada, Mirador del Tolosa y Laguna del Potrero Escondido; sin acceso a Plaza Francia ni Vacas)
|$ 18.000
|$ 30.000
|$ 55.000
|$ 66.000
|—
Para el ingreso diario a la Quebrada de los Horcones acceden sin cargo menores de 12 años, personas con discapacidad y acompañante, excombatientes de Malvinas con credencial, instituciones escolares dependientes de la DGE, UNCuyo y del resto del país, jubilados y pensionados residentes en Argentina, y empleados de la Dirección de Áreas Protegidas con grupo familiar directo.
Actividades con pernocte
|Categoría y ruta
|Mendocino
|Argentino / Residente
|Extranjero
|Ascenso – Quebrada de Horcones
|$ 375.000
|$ 525.000
|U$D 1.285
|Ascenso – Quebrada de Vacas / Circuito 360°
|$ 415.000
|$ 563.000
|U$D 1.585
|Trekking Largo (Horcones)
|$ 120.000
|$ 160.000
|U$D 550
|Trekking Corto (Horcones o Matienzo)
|$ 45.000
|$ 80.000
|U$D 230
Los valores expresados en dólares se convierten a pesos según la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago, salvo que se habilite una cuenta en dólares.
Ambiente, bienestar animal, seguridad y sanciones
- Ley de Glaciares y residuos: a partir de aportes de la Comisión Asesora Permanente (Decreto N° 562/2014), se refuerza la trazabilidad en la evacuación de residuos y materia fecal, se limita la expansión de campamentos en el marco de la relocalización de Plaza de Mulas y Plaza Argentina por la Ley de Glaciares, se regulan los refugios históricos y se incorpora normativa específica para el uso público de la Quebrada de Matienzo (Ley N° 9570).
- Bienestar animal: se incorpora el financiamiento e implementación del Programa de Bienestar Animal para los planteles de mulas, en el marco de la Ley N° 14346.
- Servicios médicos, aéreos y seguros: los servicios de Trabajo Aéreo y Servicio Médico estarán operativos entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero. Fuera de ese lapso, los andinistas y trekkers asumen los gastos de búsqueda, rescate, evacuación y atención médica, y las empresas prestadoras requieren autorización con 10 días hábiles de antelación manteniendo bases activas hasta la salida de sus clientes. Para Ascenso y Trekking Largo se exige seguro o servicio de evacuación que cubra evacuación aérea desde los 5.600 msnm hasta el helipuerto de Horcones.
- Actividades de alto riesgo y multas: prácticas fuera de las rutas habilitadas (como escalada libre, fast climbing, parapente, salto base, wingsuit, esquí o snowboard extremo, Pared Sur o glaciar de los Polacos) requieren autorización previa con al menos 30 días de anticipación, seguro y prestador habilitado; realizarlas sin autorización implica una multa de U$D 10.000. Quienes realicen Ascenso con permiso de Trekking enfrentan una multa equivalente al doble del valor del permiso de Ascenso correspondiente (extensible a guía o empresa si hubiera responsabilidad).
- Menores de edad: la normativa fija límites etarios y requisitos escalonados según el sector y la actividad (desde Laguna de Horcones hasta ascensos por encima de campos base o cerros de Matienzo), exigiendo acompañamiento o autorización certificada (y apostillada si proviene del exterior), declaración jurada de asunción de riesgos, aptitud física —y psicológica en ascensos habilitados— y chequeos médicos.