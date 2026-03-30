Aconcagua Arena: Fénix Entertainment llega a Mendoza con inversiones y shows internacionales

El Gobierno adjudicó la explotación del Estadio Aconcagua Arena a la firma Fénix Entertainment (Perfeta Producciones SA). La concesión, que se extenderá por los próximos 20 años, busca transformar el gigante cubierto del Parque General San Martín en una plaza para las giras internacionales.

La empresa, liderada por Marcelo Fígoli, ejecutará un ambicioso plan de obras en un plazo de seis meses para adaptar el estadio a los estándares de los artistas más exigentes. El proyecto de modernización incluye:

Acústica de vanguardia: Renovación total del sistema de sonido.

Climatización integral: Instalación de aire acondicionado y calefacción para eventos en cualquier estación.

Experiencia VIP: Desarrollo de palcos exclusivos y nuevos sectores gastronómicos.

Mejoras técnicas: Adecuación de camarines y estructuras de soporte para montajes complejos.

La meta es clara: que el Aconcagua Arena no sea solo un estadio, sino un polo turístico. Fígoli adelantó que planean traer entre 10 y 12 artistas internacionales por año, apuntando a captar no solo al público local, sino también a visitantes de provincias vecinas y del turismo chileno, según señaló diario MDZ.

El esquema de concesión asegura beneficios directos para el Estado mendocino: