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Acompañamiento Social sigue vigente: a quiénes alcanza la extensión del programa

La medida alcanza a beneficiarios del ex Potenciar Trabajo y busca sostener la asistencia económica a sectores en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, decidió prorrogar la vigencia del Programa Acompañamiento Social, una política que forma parte de la reorganización del ex Potenciar Trabajo y que continúa vigente durante 2026 para determinados grupos sociales.

Según lo dispuesto en la Resolución 90/2026, difundida este martes en el Boletín Oficial, la vigencia del programa fue prorrogada por un período adicional de 48 meses. Sin embargo, la continuidad de la medida estará condicionada a la disponibilidad de partidas presupuestarias. En paralelo, el organismo también formalizó los nuevos lineamientos generales y operativos que regirán su implementación.

Este programa está dirigido principalmente a personas mayores de 50 años y a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ambos casos, se trata de sectores con mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral formal.

La iniciativa tiene como objetivo brindar un acompañamiento integral, no solo a través de una ayuda económica mensual, sino también mediante herramientas que favorezcan la inclusión social y mejoren la calidad de vida de los beneficiarios.

El Gobierno estableció en $78.000 el monto mensual correspondiente al Programa de Acompañamiento Social. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de condiciones:

En materia de salud, se deben presentar los controles de embarazo y acreditar el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores a cargo. En el ámbito educativo, es obligatorio demostrar la asistencia regular de los niños a la escuela. Además, los beneficiarios deben completar instancias de formación a través de la plataforma digital “Formando Capital Humano”.

Por otra parte, el programa define ciertos criterios de incompatibilidad que impiden percibir la prestación. Entre ellos, se incluyen la titularidad de un vehículo con menos de diez años de antigüedad, la compra de dólares con fines de ahorro, la realización de viajes al exterior considerados incompatibles con una situación de vulnerabilidad, la posesión de más de un inmueble y la realización de consumos con tarjeta o billeteras virtuales que superen, en promedio durante los últimos seis meses, el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Cabe destacar que no se trata de una inscripción abierta al público en general. El acceso está limitado a personas que ya formaban parte del universo del ex Potenciar Trabajo y fueron derivadas automáticamente a este esquema tras la reestructuración de los planes sociales.

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