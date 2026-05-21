Acompañadas por Ulpiano Suárez, emprendedoras textiles de la Ciudad compartieron experiencias y capacitaciones en Junín

Representantes de distintos talleres textiles de Mendoza participaron este miércoles en Junín de una jornada orientada a fortalecer la producción local, generar nuevas oportunidades laborales y potenciar el crecimiento de emprendedoras del sector. El encuentro contó con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y del jefe comunal de Junín, Mario Abed.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa Pre Enlace Plus, impulsado por la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, y reunió a talleres provenientes de Capital, Junín, Tupungato, Uspallata y General Alvear. Durante la jornada se realizaron recorridos productivos, capacitaciones y espacios de intercambio entre emprendedoras textiles de distintos departamentos.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Desde la Ciudad de Mendoza participaron las costureras del taller “La Máquina de Volar”, que funciona en el NIDO ubicado entre los barrios Flores y Olivares. Allí se desarrollan tareas de confección y formación destinadas principalmente a mujeres que buscan herramientas para insertarse laboralmente y alcanzar mayor independencia económica.

Durante el encuentro, Ulpiano Suárez destacó la importancia de generar espacios de articulación entre municipios para ampliar oportunidades de empleo y capacitación. El intendente señaló que este tipo de iniciativas permiten compartir experiencias exitosas y fortalecer proyectos que impactan directamente en la vida de muchas familias mendocinas.

Por su parte, Mario Abed remarcó el valor del trabajo conjunto entre departamentos y aseguró que estos encuentros favorecen el crecimiento de emprendimientos productivos locales. También subrayó la necesidad de continuar promoviendo acciones colaborativas que impulsen el desarrollo económico de la provincia.

La agenda incluyó charlas sobre marketing, marca personal, habilidades blandas y trabajo en equipo, además de espacios de networking e intercambio de producciones elaboradas por las participantes. El objetivo fue brindar herramientas concretas para mejorar tanto la capacidad productiva como la proyección comercial de cada emprendimiento textil.