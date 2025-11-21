Acción inmediata en Tunuyán: el municipio lideró la respuesta tras el feroz Zonda

Durante la tarde del jueves, la Municipalidad de Tunuyán puso en marcha un amplio operativo para atender las múltiples emergencias generadas por el intenso viento Zonda. La magnitud del fenómeno obligó a activar de inmediato un esquema de trabajo conjunto que involucró a distintas áreas municipales y al apoyo de Bomberos Voluntarios y Vialidad Provincial.

Las cuadrillas de Servicios Públicos, el Centro Inteligente de Operaciones (CIO), Defensa Civil, Espacios Verdes, Prevención Ciudadana y las delegaciones de Vista Flores, Colonia Las Rosas, Villa Seca y Los Árboles intervinieron en la remoción de árboles caídos, liberación de calles y normalización de la circulación. Las tareas se extendieron de forma simultánea por varios sectores del departamento desde el inicio del zonda y continuaron hasta pasada la medianoche.

El operativo incluyó más de 30 agentes municipales distribuidos en los puntos más afectados, acompañados por 15 vehículos y máquinas —entre camiones, retroexcavadoras y camionetas— que permitieron agilizar las intervenciones.

Defensa Civil relevó cerca de 57 árboles de gran tamaño derribados por el viento, además de numerosas ramas dañadas y afectaciones en el tendido eléctrico. Las zonas con mayor actividad fueron las rutas 92, 94 y 89, junto con distintos sectores distritales.

Asimismo, se trabajó en el control de cuatro focos de incendio registrados en Ruta 89, calle Bascuñán, Ruta 92 (a la altura de Eco de Los Andes) y en calle La Unión, en Villa Seca. Todos fueron sofocados rápidamente.

Los equipos municipales continuarán durante las próximas horas con las tareas de despeje y asistencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer por completo la normalidad en Tunuyán.