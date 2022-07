Familiares y allegados de Luciana buscan al conductor de una camioneta blanca señalado como responsable de un accidente.

El vuelco de Luciana Moyano a bordo de su auto, se originó ayer en horas de la siesta sobre Ruta 89. La joven de 24 años iba a bordo de su automóvil, cuando perdió el domino luego que una camioneta blanca apareciera en la escena para luego desparecer.

“Por favor si alguien vio la camioneta blanca, den información. Mi hija se salvó porque Dios estuvo de su lado”, pidió José Moyano, padre de Luciana quien debió ser asistida luego del accidente ya que el rodado volcó al costado del camino.

Por su parte la conductora dijo en sus redes: “Pido que si alguien vio algo, o paso en el momento, o se cruzó con una camioneta blanca y conoce, o pueda aportar algún dato; lo haga y se comuniquen conmigo o en la comisaría más cercana”.

La camioneta participó momentos antes de que la joven perdiera el control del vehículo para posteriormente alejarse del lugar. Las declaraciones apuntan, a que el accidente se originó por responsabilidad y/o participación de este segundo rodado, lo que genera un abandono de persona.

La joven también agradeció a Walter Videla quien se detuvo para asistirla y llamó al 911: “Señor Walter sin su ayuda yo no estaría acá, gracias a él y un policía quien soltó el cinturón de seguridad ya que me estaba asfixiando y me ayudaron a mantener la calma hasta la llegada de los Bomberos. También agradezco a Dr. de la ambulancia y enfermeras quienes me asistieron”, puntualizó.

Ante cualquier dato se solicita dar a viso a las víctimas o bien en la comisaría más cercana.

