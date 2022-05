Mediante redes sociales, la víctima de un accidente sobre calle Pellegrini pide dar con esta persona ya que asegura fue el responsable.

Durante la noche de este viernes un siniestro de tránsito se dio entre las calles Pellegrini y 25 de noviembre. Una de las partes involucradas se dio a la fuga una vez consumado el hecho.

Horas después del accidente , el pedido en las redes se ubicó en solicitar datos que permitan encontrar a esta persona. Sostienen que se trató de un hombre quien estaba en el otro vehículo.

La persona denunciante se llama Solange y advirtió esta situación: “Anoche me chocaron en calle Pellegrini. El que me chocó se dio a la fuga. Varias personas lo vieron y gracias Dios el golpe lo recibí solo yo y no pasó a mayores”, empezó el relato de la joven de Tunuyán.

“Por favor, pido quien haya visto; es un Jeep o Estanciera no puede verle bien la patente es “wc 435” me falta una letra que no llegamos a verla. El conductor es de tez oscura, flaco y con barba. Dio marcha atrás insultando cunado él pasó en rojo y me chocó en el costado”, describió.

La joven mostró la foto de la consecuencia del choque en sus redes sociales y en un sinfín de grupos públicos. Pide colaboración para poder encontrar al responsable del hecho.

