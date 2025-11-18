Accidente fatal en Tupungato: la familia de Tomás y Estefanía piden ayuda para afrontar los gastos del sepelio

Tupungato vive horas de profundo dolor tras la muerte de Tomás Bragado (17) y Estefanía Fernández (18), quienes fallecieron el fin de semana luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara violentamente contra un poste de luz. El impacto fue fatal y no hubo posibilidad de asistencia inmediata que pudiera revertir el desenlace.

Las comunidades de San José y Villa Bastías, lugares de origen de ambos jóvenes, despidieron el lunes a Tomás y Estefanía en velorios separados pero igual de conmovedores. El velatorio de Tomás se realizó en la iglesia del distrito de San José, mientras que amigos y familiares de Estefanía la acompañaron en su domicilio de Villa Bastías, en un marco de absoluto respeto y consternación.

Los entierros tuvieron lugar esa misma tarde en el cementerio de Tupungato: a las 16 se llevó a cabo la sepultura de uno de los jóvenes y a las 17 la del otro, en dos ceremonias marcadas por la tristeza y la presencia de gran parte de la comunidad local.

En medio del duelo, las familias afrontan otra dificultad: los costos de los funerales. Debido a los elevados gastos, ambos grupos familiares apelaron a la solidaridad de la población e iniciaron colectas para recibir apoyo económico.

Los seres queridos de Tomás Bragado reciben donaciones a través del alias ALETA.GRANO.SORGO (a nombre de Maximiliano Bragado).

Para quienes deseen colaborar con la familia de Estefanía Fernández, el aporte puede hacerse al alias Lilianafernandez.26 (a nombre de Cristina Liliana Fernández).

Las familias agradecen cualquier ayuda, en un momento en el que la tristeza y la urgencia económica se entrelazan con la difícil tarea de despedir a dos jóvenes cuya vida quedó abruptamente interrumpida.