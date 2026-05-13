Accidente fatal en San Martín: un motociclista murió tras un fuerte choque

Un motociclista de 21 años murió cerca de la medianoche del martes luego de protagonizar un accidente vial en Palmira, en el departamento de San Martín. El siniestro ocurrió alrededor de las 23:50 en la intersección de calles Cadetes Chilenos y Lencinas.

Según el reporte policial, un Chevrolet Onix circulaba por calle Cadetes Chilenos mientras que una motocicleta Honda Tornado 250 cc lo hacía por calle Lencinas. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la intersección de dichas arterias.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió graves de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, desde donde confirmaron el fallecimiento del joven.

Por su parte, el conductor del automóvil, un hombre de 55 años, no sufrió heridas. Cabe destacar que el dosaje de alcohol realizado arrojó un resultado de 0,56 gramos por litro.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 28, Policía Vial de San Martín y Policía Científica, mientras la Justicia avanza para determinar la mecánica del hecho.