Accidente fatal en Palmira: un motociclista murió tras chocar contra un camión

Un motociclista de 18 años murió este martes luego de protagonizar un accidente vial en el que también estuvo involucrado un camión. El hecho ocurrió en Palmira, en el departamento de San Martín.

De acuerdo al reporte policial, el siniestro ocurrió cerca de las 23:50 del lunes en la intersección de carril Chimbas y calle Espejo, en Palmira.

Según la reconstrucción del hecho, un camión marca Volvo -conducido por un hombre de 27 años- circulaba por calle Espejo en dirección oeste e intentó girar hacia el sur. En ese momento, el rodado mayor fue impactado por una motocicleta marca Mondial 110, conducida por la víctima.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticado con traumatismo abdominal grave.

Horas más tarde, durante la mañana de este martes, desde el centro asistencial informaron el fallecimiento del joven a raíz de las lesiones sufridas.

Por su parte, el conductor del camión fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.