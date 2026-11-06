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tragedia

Accidente fatal en Mendoza: un hombre perdió la vida tras chocar con un caballo

El hombre falleció en el lugar y las autoridades confirmaron el deceso al llegar al lugar, por ahora se investiga la mecánica.

Durante la mañana de este viernes, un fuerte accidente se dio en el departamento de Las Heras. Pasadas las 8, un hombre perdió la vida tras chocar con un animal en la calle Santa Rita a más de un kilómetro de calle San Martín.

Según informaron, un hombre de 32 años estaba circulando en un automóvil Volkswagen Voyage por dicha calle en dirección de oeste a este, cuando por causas aún desconocidas terminó colisionando con un caballo que ingresó a la ruta.

Como consecuencia de este hecho, el conductor terminó perdiendo el dominio y salió de la calle hasta caer a la banquina sur. Ante esto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y constató que el sujeto falleció en el lugar.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 36, bomberos, Policía Vial, Policía Científica y SEC. Quedando abierta la investigación para determinar cómo se dio el impacto contra el animal.

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