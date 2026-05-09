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TRAGEDIA EN RUTA 50

Accidente fatal en Maipú: bajó del colectivo y fue atropellada cuando intentaba cruzar la calle

La víctima falleció horas después en la Clínica Santa Clara, donde ingresó con politraumatismos. Había sido embestida por un automóvil en la Ruta Provincial 50.

Una mujer de 84 años murió el viernes tras ser atropellada en Maipú mientras intentaba cruzar la Ruta Provincial 50. El hecho ocurrió luego de que la víctima bajara de un colectivo.

De acuerdo al reporte policial, el siniestro tuvo lugar cerca de las 12:55 en el ingreso al barrio María Auxiliadora, cuando un automóvil Renault Logan que circulaba hacia el oeste embistió a la mujer.

Según la reconstrucción del accidente, la mujer intentaba cruzar la calle por detrás de un colectivo del que había descendido momentos antes cuando fue impactada por el vehículo.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a la víctima, quien luego fue trasladada a la Clínica Santa Clara con politraumatismos.

Pese a la atención recibida, cerca de las 22:44 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y fracturas en pelvis y miembros inferiores.

Al conductor se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. En la causa intervino personal policial y judicial de la jurisdicción.

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