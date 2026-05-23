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Tragedia

Accidente fatal en Godoy Cruz: un hombre murió luego de caer con su automóvil a un canal aluvional

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en la zona de la rotonda del Puente San Vicente y calle San Francisco de Asís.

Un hombre murió durante la madrugada de este viernes luego de caer con su vehículo al interior de un canal aluvional en Godoy Cruz. El accidente ocurrió en la zona de la rotonda del Puente San Vicente y calle San Francisco de Asís.

De acuerdo al reporte policial, el accidente se produjo cerca de las 4:24. En ese momento, un llamado al 911 alertó sobre la caída de un automóvil al interior del canal. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron un Audi A3 blanco dentro del cauce y a su conductor aparentemente sin signos vitales.

Foto: Policía de Mendoza.

De inmediato, personal policial descendió junto a efectivos de bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes finalmente constataron el fallecimiento de la víctima, que de momento no ha sido identificada.

De acuerdo con el relevamiento realizado a través de las cámaras del 911, el conductor circulaba por calle San Francisco de Asís hacia el sur cuando, al llegar a la rotonda, perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo al interior del canal aluvional.

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