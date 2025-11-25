Accidente fatal en alta montaña: un choque entre un camión y un auto dejó como saldo una muerte y dos personas heridas

Este lunes, en alta montaña, un hombre falleció luego de un choque entre un automóvil y un camión. Además, producto del impacto, dos personas más resultaron heridas.

Según fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 19 a la altura del kilómetro 1.085 de la ruta 7, cuando un Renault Clio bordó que circulaba en dirección a la Ciudad de Mendoza impactó contra un camión Volvo con semirremolque que viajaba hacia Chile.

Producto del choque, el conductor del rodado menor -identificado como Santiago Corvalán (25)– quedó atrapado en el habitáculo y, una vez rescatado, un médico constató su fallecimiento en el lugar.

En el automóvil viajaban además una mujer que iba como acompañante, diagnosticada con politraumatismos, y una menor de 13 años que sufrió heridas y debió ser asistida de urgencia. La mujer mayor fue derivada al Hospital Central, mientas que la niña fue llevada al Hospital Notti.

Personal de la Policía Vial y de la jurisdicción trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito, que quedó reducido a media calzada durante las tareas de rescate.

El conductor del camión fue sometido al dosaje de alcoholemia, cuyo resultado arrojó negativo. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito para determinar la mecánica del accidente.