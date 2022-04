Por su fallecimiento se plasmó una estrella amarilla, el hombre perdió la vida en noviembre del 2021 por imprudencias de otros conductores.

La familia de Silvio expresó en su momento la consternación por la pérdida de este familiar a partir de la irresponsabilidad de terceros que protagonizaron un accidente instantes previos. Ayer domingo, familiares de la persona fallecida y referentes de la organización “Estrellas Amarillas” en Mendoza, pintaron una en el lugar donde sucedió el accidente.

Silvio Ríos.

“Esto no es solo una estrella pintada en la ruta. Se busca crear conciencia en los conductores a la hora de manejar en las rutas”, expresaron familiares en un comunicado. La pintada estuvo acompaña por familiares de Silvio que son de San Rafael y San Carlos y por Carina Quevedo de la agrupación Estrellas Amarilla de la provincia.

No obstante, no dejaron de lado el accidente que suscitó el sábado en horas de la mañana kilómetros más al sur del lugar donde falleció Silvio: “Este fin de semana, nuevamente la muerte se apoderó de las rutas del Valle de Uco. Sería bueno que de una vez los conductores tomarán más conciencia sobre los peligros que pueden generar”, remarcaron.

La estrella y la carta de la familia

La estrella suele pintarse para concientizar sobre la cantidad de personas que pierden la vida en fatalidades que claramente pueden evitarse. En medio del dolor y la bronca de ese noviembre del 2021, uno de los familiares de Silvio expresó alguna líneas para intentar poner en palabras y en consideración de las personas; el profundo dolor que se siente cuando estas cosas suceden.

“No es fácil escribir cuando las cosas le pasan a uno. Anoche (por el domingo 21 de noviembre) casi a estás hora nuestra vida quedó marcada por la irresponsabilidad de terceros, un vehículo hace un giro en U en una ruta nacional, otro a gran velocidad lo choca y se va de frente con otro que viajaba una familia, y aquí es donde la historia cambia”.

“Pasamos del jolgorio de un festejo familiar a la tristeza. Alguien irresponsable realiza un giro prohibido y luego circuló sobre la ruta a muy baja velocidad como paseando en el centro, otro no puede frenar lo choca de atrás y la misma inercia lo manda contra otro vehículo y chocan de frente. Yo lo vi. Yo estaba ahí, de hecho alcancé a esquivar”.

“El alcohol a la volante mata. Anoche no solo mató a mi tío, sino también mis ganas de salir a pasear, divertirme. En pocas palabras mis ganas de manejar, me da miedo. Anoche (por el domingo 21 de noviembre) por poco no fui yo. No era mi momento, pero ahora cada vez que salgo a la ruta pienso que puede llegar y no por mi culpa sino por la de un irresponsable, que no valora su vida y menos la de los demás”.

