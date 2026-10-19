Accidente en Ciudad: murió un joven y el hermano de Alan Villouta resultó herido

Un fatal choque sacudió las primeras horas del lunes en el centro mendocino.

Un Chevrolet Corsa rojo terminó impactando de manera violenta contra un árbol, provocando la muerte instantánea de su conductor, de 21 años, y dejándole severas lesiones a su acompañante, Emanuel Villouta (23).

El hecho generó conmoción inmediata al conocerse la identidad del sobreviviente: Emanuel es hermano de Alan Villouta, el joven que perdió la vida en agosto de 2017 al ser arrollado en el Acceso Sur por el empresario Alejandro Verdenelli.

El trágico episodio tuvo lugar cerca de las 6 sobre la calle San Juan, entre Don Bosco y Alem. Según los primeros reportes de las autoridades, momentos antes del impacto una patrulla de Preventores de la Ciudad de Mendoza intentó identificar al vehículo sobre calle San Martín, luego de observar que realizaba una maniobra en “U” prohibida.

Sin embargo, el automovilista hizo omisión a la orden de detención y se dio a la fuga a elevada velocidad, desencadenando la maniobra que culminó en la colisión fatal pocas cuadras después. Mientras el conductor falleció en el acto, Villouta debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado.

Desde las puertas del centro de salud, el padre del joven herido llevó tranquilidad sobre su estado general de salud: “Mi hijo está bien, puede hablar, me contestó”, expresó, al tiempo que relató el doloroso momento posterior al impacto: “Se quería levantar para saber cómo estaba su amigo que falleció”, según consigna Diario Uno.

La tragedia familiar vuelve a poner en escena el caso de Alan Villouta, ocurrido el 26 de agosto de 2017 cuando salía de su trabajo en Guaymallén y fue embestido por una camioneta Porsche Cayenne cuyo conductor escapó.

A pesar de que el empresario Alejandro Verdenelli fue condenado en 2020 a 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo, los sucesivos recursos presentados ante la Justicia provocaron dilaciones que derivaron en la declaración de prescripción de la causa el año pasado, fallo que actualmente se encuentra bajo revisión en la Suprema Corte de Justicia.