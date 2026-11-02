Accidente aéreo en Tupungato: llega una comisión de la ANAC y actuará la Justicia Federal

El vuelco de una avioneta durante una maniobra de aterrizaje en el Aeroclub de Tupungato sumará ahora la intervención de organismos nacionales. Una comisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llegará al lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Además, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, el hecho tendrá intervención del Juzgado Federal, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales vinculadas al accidente.

El episodio ocurrió este domingo en la pista del barrio Aeroclub, cuando la aeronave terminó dada vuelta durante el aterrizaje. Como consecuencia, los cuatro ocupantes resultaron heridos, entre ellos una mujer de 63 años que sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al hospital Scaravelli de Tunuyán.

También resultaron lesionados un menor de 14 años y un hombre de 67, quienes recibieron asistencia en el Hospital Las Heras de Tupungato.

En tanto, el piloto Marcelo Frisón, presidente del Aeroclub local, sufrió traumatismos leves y escoriaciones, aunque se encuentra fuera de peligro.

Con la llegada de los especialistas de la ANAC y la intervención de la Justicia Federal, se buscará establecer cómo se produjo el vuelco y cuáles fueron los factores que desencadenaron el accidente.