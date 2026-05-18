Acceso Sur: el Gobierno llamó a licitación para una obra clave que anunció Cornejo el 1° de mayo

El Gobierno oficializó el llamado a licitación pública para la construcción de un nuevo puente sobre la calle Aristóbulo del Valle, en el departamento de Godoy Cruz, una obra estratégica que cruzará por encima del Acceso Sur (Ruta Nacional 40).

El proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de 5 millones de dólares, apunta a vincular de forma directa los sectores este y oeste del municipio, resolviendo la histórica barrera urbana que impone la autopista.

El financiamiento del emprendimiento vial provendrá en su totalidad de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial. La apertura de los sobres con las ofertas económicas está programada para el próximo 4 de junio, dándole curso formal al anuncio que había realizado el gobernador Alfredo Cornejo durante la última Asamblea Legislativa del 1º de mayo.

El diseño arquitectónico y de ingeniería, desarrollado por la Subsecretaría de Infraestructura de la provincia, contempla una estructura en alto nivel de 60 metros de longitud total, la cual estará dividida en dos tramos de 30 metros apoyados sobre vigas prefabricadas de alta resistencia.

Para resolver los giros y la conectividad con las calles laterales sin interrumpir el flujo del Acceso Sur, se implementará un sistema de distribución similar al que ya funciona en los cruces de Boedo o Rawson:

Rotondas de vinculación: Se construirán dos pequeñas rotondas a ambos lados de la autopista, con un anillo externo de 16,50 metros de diámetro. Este diseño está calculado para absorber el giro y la circulación eventual de vehículos de gran porte.

Continuidad urbana: El esquema permitirá una circulación fluida y segura, permitiendo a los conductores de la zona desplazarse bajo una dinámica vial que ya les resulta familiar en la región.

El nuevo puente contará con una vereda peatonal y una ciclovía en paralelo, ambas construidas en hormigón simple con un ancho de dos metros.

Para garantizar la seguridad de quienes se desplacen a pie o en bicicleta, las vías peatonales y ciclísticas estarán completamente segregadas de la calzada vehicular mediante defensas de hormigón armado tipo New Jersey, minimizando el riesgo frente al tránsito pesado.

El plan maestro también prevé una reestructuración hidráulica integral en la zona de influencia. Con el fin de no alterar los canales de escurrimiento natural de las lluvias, se instalarán conductos de hormigón armado y sumideros con sistema de rejas que derivarán de forma eficiente los excedentes pluviales hacia el sector este del trazado.