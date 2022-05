El Concejo avaló una resolución para transmitir las sesiones en el marco de la ordenanza de acceso a información pública, pero no se cumple.

La propuesta surgió a principios de año por parte del Bloque del Frente de Todos y obtuvo unánime apoyo parlamentario, para convertirlo en la resolución, que luego se elevó al Ejecutivo. Esta resolución, descansa en el peso de una ordenanza avalada por el estado local.

Al día de hoy extrañamente esto no sucede y la importancia radica en dos razones: no se cumple con una norma emitida por el mismo cuerpo y se inhabilita y/o entorpece el acceso a información pública y por tanto sensible.

“Se pidió desde el año pasado, este año -en la primera sesión del 17 de marzo- ingresamos la nota 25/2022 donde se presentó el proyecto de resolución donde se pide que “mediante el área de Prensa de la comuna«, se de a conocer el trabajo legislativo transmitiendo sesiones”. Esto fue aprobado por mayoría en la sesión del 31 de marzo”, sostuvieron desde el bloque parlamentario.

Aclararon a Diario NDI, que a la semana siguiente fue avalado y que desde los primeros días de abril esto debería estar ejecutándose. Sostuvieron también que las trasmisiones deberán ser anunciada por canales oficiales existentes.

El peso de acceder a la información pública

Como nada de esto ocurre; desde el bloque que impulsó la propuesta, sostienen que días atrás se volvieron a efectuar presentaciones para que –en definitiva- se cumpla con una resolución emitida por Concejales que está en consonancia con la ordenanza de Acceso a la Información Pública.

La divulgación de tareas en espacios de gestión pública, se han dado con mucha fuerza en la Argentina. Recientes debates de mucho pesos social dados en el país y la provincia; han sido conocidos y profundizados gracias a estas acciones. Estas permiten ver en simultáneo todo el desarrollo, atendiendo a los detalles y a los contextos, que muchas veces suelen ser excluidos.

Leé también: Asambleas por el Agua se manifiestan hoy en el Foro de Minería