Acceso Este: el Gobierno convocó a audiencia pública para la construcción de la tercera trocha

Luego de que la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial pusiera en marcha los mecanismos para licitar las obras de modernización vial en la RP22 de Guaymallén (Acceso Este), mediante un proyecto que busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad del principal ingreso a la Ciudad, se abre la última instancia de participación ciudadana.

Ahora, el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Ambiente, anunció el tercer y último llamado para la Audiencia Pública del “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este – Guaymallén”.

La convocatoria, enmarcada en la Ley 5961 y su Decreto Reglamentario 2109/1994, busca poner a consideración de la ciudadanía y de los sectores involucrados el proyecto que transformará la principal vía de ingreso a la ciudad, mejorando la fluidez del tránsito y la seguridad vial en ese departamento.

La audiencia se realizará el 18 de marzo, a las 10, a través de la plataforma Zoom. Las entidades y personas interesadas en participar deberán completar previamente un formulario de inscripción en el sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente. Una vez registrados, recibirán el enlace de acceso en su correo electrónico.

En esta instancia, las personas físicas o jurídicas, organismos gubernamentales y ONG podrán conocer y expresar sus posturas sobre la Manifestación General de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico y los Dictámenes Sectoriales. Toda esta documentación ya se encuentra disponible para consulta en la página de la Subsecretaría de Ambiente.

Llas personas que deseen intervenir durante la audiencia, proponer peritos testigos o presentar intervenciones por escrito deberán realizarlo de manera digital a través de los formularios dispuestos en el sitio oficial.

En el caso de representar a organismos gubernamentales o no gubernamentales, se deberá acreditar dicha representación mediante la documentación pertinente al momento de participar. Para consultas y envío de documentación adicional, se ha habilitado el correo electrónico: [email protected].

Con esta tercera convocatoria, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de obras estratégicas que promueven el crecimiento urbano y la conectividad provincial.