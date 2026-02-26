Search
Acceso Este: convocan a una nueva Audiencia Pública para tratar la ampliación vial

El Gobierno convoca a Audiencia Pública por la ampliación del Acceso Este. La audiencia será virtual el 18 de marzo a las 10. Se analizará el impacto ambiental del proyecto.

El Gobierno de Mendoza oficializó el segundo llamado a Audiencia Pública para debatir la ampliación del Acceso EsteRuta 7 en Guaymallén. La instancia, que será virtual, forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental de una obra clave para el área metropolitana.

La audiencia se realizará el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 10, bajo modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. La instancia estará a cargo de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, paso obligatorio antes de ejecutar obras de gran envergadura.

El proyecto forma parte del plan de mejora y recuperación de infraestructura vial que impulsa la Provincia. Se trata de una intervención estratégica sobre uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Mendoza, con una extensión total de 11,36 kilómetros.

La obra contempla tareas diferenciadas: mantenimiento entre Avenida Gobernador Ricardo Videla y Sarmiento/Estrada (3,06 km), y trabajos de ampliación y mejoramiento entre Sarmiento/Estrada y Arturo González (8,3 km). Entre las principales intervenciones se destaca la incorporación de una tercera trocha en ambos sentidos, la intervención en ocho intercambiadores —tres de ellos nuevos—, adecuaciones geométricas, obras de drenaje y la ampliación del Parque Lineal.

El objetivo central es mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad vial, en respuesta al crecimiento sostenido del parque automotor y a la necesidad de optimizar los tiempos de traslado en el Acceso Este.

Desde la Subsecretaría de Ambiente informaron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el Dictamen Técnico y los dictámenes sectoriales ya se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio oficial. Las personas interesadas en participar como oradoras o presentar documentación deberán inscribirse previamente de manera online.

La convocatoria busca garantizar transparencia, promover la participación ciudadana y asegurar que la obra avance bajo criterios de desarrollo sostenible. Así, la remodelación del Acceso Este no solo se proyecta como una mejora vial, sino como una intervención integral que debe equilibrar crecimiento urbano y cuidado ambiental.

El 18 de marzo será, entonces, una fecha clave para que vecinos, especialistas y organizaciones expresen sus opiniones sobre una de las obras de infraestructura más relevantes para el presente y futuro del Gran Mendoza.

