Acá no ha pasado nada: qué hizo Cornejo en medio de la imputación de Mingorance

La imputación de Humberto Mingorance, titular de Aguas Mendocinas, sacudió al oficialismo porque dejó expuesto el enojo de Irrigación, comandado por Sergio Marinelli. El Gobierno del agua fue clave con el dictamen emitido para que la justicia avanazara con la imputación.

No se saben los motivos por los que Humberto Mingorance sigue siendo parte del Gobierno provincial y recibe una generosa banca institucional con cada conflicto que encara. Lo defendieron cuando omitió propiedades en su declaración jurada, las cloacas explotan en Guaymallén y hay contaminación, pero el ministro de Gobierno, Natalio Mema dijo que su renuncia no cambiaba nada. Podrían probar en designar a alguien idóneo, al menos.

Mientras en todos los portales y radios se hablaba de la imputación de Mingorance, Alfredo Cornejo esquivaba a la prensa en dos actividades: la primera fue en el área de Servicios Públicos donde fue Natalio Mema el que puso la cara por el Gobierno y la situación de Humberto Mingorance.

Luego, Cornejo se fue a Guaymallén a inaugurar el Circuito Pilar del Este, el nuevo espacio comercial ubicado sobre el lateral Sur del Acceso Este, entre Rondeau y Urquiza. Justamente, en Guaymallén que es donde se produce la contaminación por la que también es criticado el intendente Marcos Calvente.

El desarrollo, impulsado por Kristich Desarrollos, que fueron quienes hicieron el Casino del Este que se prendió fuego, se emplaza en un predio de casi una hectárea.

Durante la actividad, Alfredo Cornejo destacó el compromiso de los desarrolladores mendocinos y señaló que “es bastante elocuente el desarrollo y la vocación de invertir y crecer”. Además, remarcó que la mayoría de los proyectos impulsados por la empresa son realizados en Mendoza y sostuvo que “eso es un gran aliciente”, ya que demuestra la confianza de empresarios locales en el potencial de la provincia.

El flamante centro comercial será el cuarto espacio bajo la marca Circuito y contará con infraestructura preparada para recibir un importante flujo de visitantes, más de 250 espacios de estacionamiento y una integración operativa con el hipermercado Carrefour. Entre los principales emprendimientos confirmados se encuentra Lorenzo Automotores, que dispondrá de un espacio de 2000 metros cuadrados con servicio de posventa incluido.