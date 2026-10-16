Abusos en la UNCuyo: después de casi ocho años, seis denunciantes llegan a una instancia clave

A casi ocho años de las denuncias por abuso sexual y violencia de género que sacudieron a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), seis jóvenes se preparan para una instancia decisiva del proceso judicial. El martes 27 de octubre, a las 11, se realizará la audiencia preliminar en el Polo Judicial Penal de Mendoza, como paso previo al juicio oral en la causa que tiene como principal acusado a Mauro Aguirre, exdocente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Las denuncias se hicieron públicas en diciembre de 2018, durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes realizada en el Aula Magna de esa facultad. Las estudiantes señalaron situaciones de violencia sexual y de género que, según denunciaron, ocurrieron en un contexto de relaciones de poder y autoridad dentro del ámbito universitario.

En aquel momento, Aguirre se desempeñaba como docente y conducía la Agrupación Universitaria Nacional (AUN). El 19 de diciembre de ese año, el Consejo Directivo de la facultad resolvió por unanimidad activar el protocolo institucional de intervención ante situaciones de violencia de género.

El proceso penal comenzó en marzo de 2019. Dos meses después, el 10 de mayo, Aguirre fue detenido y otras tres personas —Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni— fueron imputadas como presuntas partícipes primarias de los hechos denunciados. En abril de 2021, tras un sumario administrativo de aproximadamente dos años, la facultad resolvió exonerar a Aguirre, la máxima sanción prevista en ese ámbito.

Un proceso marcado por la espera

Durante estos años, las denunciantes debieron sostener el proceso judicial mientras afrontaban consecuencias personales, académicas y profesionales. Según el comunicado difundido para convocar al acompañamiento público, algunas tuvieron dificultades para continuar sus carreras y otras modificaron sus modalidades de cursado para evitar compartir espacios con personas vinculadas al entorno del acusado.

La prolongación del trámite judicial también implicó volver sobre los hechos denunciados y atravesar nuevas instancias de declaración y reconstrucción de lo ocurrido.

La audiencia preliminar permitirá avanzar hacia la etapa de juicio oral, aunque todavía no se informó una fecha para su realización. En esta instancia se busca abordar cuestiones procesales previas al debate.

Las denunciantes convocaron a estudiantes, docentes, organizaciones feministas, agrupaciones de derechos humanos y a la sociedad mendocina a acompañarlas frente al Polo Judicial Penal, a las 11.

El caso vuelve a poner en discusión las relaciones de poder en las instituciones educativas, los mecanismos de prevención de la violencia de género y las dificultades que enfrentan quienes recurren a la Justicia. Mientras las denunciantes reclaman que el proceso avance, la causa deberá resolverse con respeto por las garantías de todas las partes y la presunción de inocencia de las personas acusadas.