Abusos en el Cristo Orante de Tupungato: la Suprema Corte anuló el sobreseimiento de dos monjes, que irán a juicio

La causa que investiga presuntos abusos sexuales en el Monasterio Cristo Orante, en Tupungato, sufrió un inesperado giro. Luego de que el expediente se archivara en 2022, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló el sobreseimiento de los dos monjes acusados: Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo. La resolución del máximo tribunal provincial fue adoptada por unanimidad por los jueces Mario Adaro y José Valerio, quienes hicieron lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella.

En su resolución, los magistrados consideraron que que la decisión que había cerrado la causa en primera instancia fue adoptada tras una valoración incorrecta de las pruebas y una interpretación errónea del consentimiento en contextos de desigualdad de poder. En ese sentido, señalaron que existían “elementos de convicción suficientes” y una “probabilidad positiva” de responsabilidad penal que justificaban la continuidad del proceso y la realización de un juicio oral.

Monasterio Cristo Orante, en Tunuyán.

Según el fallo, el tribunal que había dictado el sobreseimiento realizó una “valoración sesgada de la prueba” y aplicó estereotipos al interpretar el silencio de la víctima como un consentimiento válido. Además, la Corte sostuvo que no se analizaron adecuadamente informes psicológicos, testimonios de profesionales y pericias vinculadas al caso.

En ese contexto, el máximo tribunal provincial destacó que dentro del monasterio existía una relación asimétrica de poder entre los religiosos y el denunciante, lo que podría haber condicionado su voluntad, situación que -para los jueces- no tuvo el análisis específico correspondiente.

De este modo, la decisión de la Suprema Corte dejó sin efecto el sobreseimiento dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Penal Colegiado 1 del Valle de Uco, cuya resolución consideraba que la relación con el denunciante había sido consentida.

¿Qué pasará con los monjes denunciados?

Anulado el sobreseimiento de Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo, la causa deberá seguir su curso en la Justicia. De este modo, deberá resolverse si corresponde elevar el expediente a juicio oral o dictar otra resolución acorde a los criterios fijados por la Corte. En cualquier caso, el tribunal aclaró que la decisión no implica una condena ni una absolución, sino que establece que el análisis previo fue incorrecto y que el proceso no debió cerrarse.

La Suprema Corte anuló el sobreseimiento a los monjes, que irán a juicio.

La denuncia de abusos en el Cristo Orante de Tupungato

La causa tiene su origen luego de que un ex aspirante a monje que convivió en el monasterio entre 2009 y 2015 denunció haber sufrido episodios de abuso sexual, de autoridad y de conciencia dentro del templo ubicado en la zona de Gualtallary.

Según el relato de la víctima, llegó al monasterio cuando tenía 17 años y que, con el paso del tiempo, los religiosos habrían ejercido sobre él una manipulación espiritual y psicológica. En su testimonio, sostuvo que la autoridad que tenían los sacerdotes dentro de la comunidad influyó en su percepción de los hechos y le generó una fuerte confusión respecto de lo que estaba ocurriendo.

Durante la investigación se realizaron pericias psicológicas que, según consta en la causa, no detectaron signos de fabulación en el relato del denunciante y consideraron que su testimonio resultaba verosímil y compatible con indicadores de estrés postraumático asociados a situaciones de abuso.

De acuerdo a lo contado por el denunciante, inicialmente intentó plantear la situación dentro de la Iglesia, a través de una presentación ante el Arzobispado en 2015, pero no obtuvo respuesta, por lo que decidió proceder por la vía judicial.