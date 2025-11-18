Abuso sexual en una escuela primaria mendocina: qué dijo la DGE tras la fuerte denuncia de la familia

La denuncia por abuso sexual en la escuela Lemos, ubicada en Los Corralitos (Guaymallén), desató una fuerte conmoción entre las familias y obligó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a intervenir de inmediato. El caso, que involucra a una niña de 9 años, está bajo investigación penal y ya motivó medidas oficiales para contener a la comunidad educativa y esclarecer lo ocurrido.

El conflicto escaló ayer, cuando decenas de padres y familiares se acercaron al establecimiento y protagonizaron incidentes en la puerta del colegio, exigiendo respuestas urgentes. La situación se originó el viernes pasado, cuando los padres de la pequeña radicaron una denuncia formal por abuso sexual infantil. Según su relato, la víctima habría sido tocada de manera indebida en sus zonas íntimas dentro del propio predio escolar, presuntamente en un sector donde se realizaban trabajos de ampliación de aulas.

La DGE afirmó que la respuesta interinstitucional fue “inmediata y rigurosa”. En cuanto se tomó conocimiento de la denuncia, explicaron, se activó de forma automática el protocolo correspondiente a este tipo de situaciones. “No existen antecedentes ni denuncias previas en la institución”, destacó el comunicado oficial, subrayando que el caso está actualmente bajo investigación penal.

Desde la cartera educativa pidieron prudencia a las familias y advirtieron sobre la circulación de versiones no verificadas. “Solicitamos la máxima cautela y responsabilidad. La investigación está bajo reserva legal y cualquier información por fuera de la autoridad judicial competente son rumores que pueden vulnerar derechos”, remarcaron.

Respecto a las tareas de infraestructura, la DGE informó que la empresa responsable de las obras cesó de inmediato sus actividades, entregó la nómina completa del personal y está colaborando con la Justicia. También ratificaron que la obra cuenta con ingreso diferenciado y permanece aislada de la zona escolar, una medida que busca despejar dudas sobre el movimiento de trabajadores dentro del establecimiento.

Mientras la causa avanza en manos de la Justicia, el Ministerio de Educación aseguró que continuará acompañando a las familias y reforzando la contención institucional en la escuela.