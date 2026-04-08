Absolvieron a los cinco mendocinos acusados de robar en un shopping en Miami

Tras más de cuatro meses, la Justicia de Estados Unidos absolvió a los cinco turistas mendocinos que habían sido acusados de robar en un shopping en Miami.

Según detalló Roberto Castillo, abogado de los mendocinos, la Justicia retiró los cargos por falta de pruebas que acrediten que los acusados hayan cometido algún delito.

Cabe recordar que los cinco mendocinos -Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua- habían sido detenidos a fines de noviembre de 2025, señalados por un presunto hurto bajo la modalidad “mecheros” en el centro comercial Dolphin Mall, en Miami.

Tras ser detenidos, los mendocinos habían recuperado la libertad tras pagar una fianza, por lo que en diciembre pudieron regresar a Argentina, donde permanecieron mientras avanzaba la causa.

En ese marco, la Justicia norteamericana había establecido que los cinco conformaban una organización criminal, lo que complicaba su situación.

Sin embargo, durante el proceso judicial, la fiscalía fue retirando progresivamente los cargos: primero se descartó la imputación por organización criminal y luego se eliminaron las acusaciones por hurto, lo que derivó en la absolución total.

De este modo, tras retirarse todos los cargos, los cinco mendocinos no enfrentarán consecuencias legales y podrán volver a ingresar a Estados Unidos sin ningún inconveniente.