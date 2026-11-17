La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió la inscripción al Concurso de Traslado Definitivo de Celadores para el período noviembre 2026-marzo 2027. La convocatoria quedó establecida mediante la Resolución 1474 de la Dirección de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y contempla cargos en establecimientos educativos estatales de todos los niveles y modalidades, además de dependencias del organismo.

El período de inscripción comenzó el 14 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Podrán participar los celadores titulares que acrediten al menos dos años de antigüedad en el cargo, con servicios efectivamente prestados durante ese tiempo.

Cómo realizar la inscripción

El trámite debe completarse a través del evento “Traslado de Celadores 2026-2027”, disponible en el sistema GEI. Allí se deberá incorporar únicamente la documentación que respalde los antecedentes declarados.

Para participar tanto de la inscripción como del acto de ofrecimiento de cargos, será obligatorio acreditar la identidad mediante el DNI tarjeta o el DNI digital de la aplicación Mi Argentina.

En el caso de los celadores que cumplen tareas livianas, deberán contar con la grilla actualizada de SeAM y declarar esa condición al momento de anotarse. Además, se dará prioridad a las solicitudes relacionadas con situaciones de violencia de género, discapacidad y enfermedades de largo tratamiento, siempre que estén debidamente acreditadas.

Foto: cortesía DGE

Cómo se calcula el puntaje del concurso

El orden de mérito se determinará a partir de distintos antecedentes y condiciones personales y laborales. Los puntajes establecidos son los siguientes:

Antigüedad como celador titular en la DGE: 1 punto por año.

Distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo: 1 punto de 5 a 30 kilómetros; 2 puntos de 30 a 60 kilómetros; 3 puntos de 60 a 100 kilómetros y 4 puntos para distancias superiores a 100 kilómetros.

Enfermedad del agente, de su conviviente o de sus hijos, y adicciones de hijos: 2 puntos por cada situación, acumulables.

Embarazo, lactancia o sostén de familia: 2 puntos.

Integración del núcleo familiar: 2 puntos.

Hijos menores a cargo: 2 puntos.

Capacitación en Ley Micaela (IPAP): 1 punto.

Capacitación en Ley Lucio (IPAP): 1 punto.

Capacitaciones en servicio: 1 punto por curso, hasta un máximo de 3.

Título secundario: 2 puntos; terciario: 3 puntos; superior: 4 puntos.

En caso de empate, se tendrá en cuenta la antigüedad total al 30 de junio. Por otra parte, quienes obtengan un traslado sin haber realizado las capacitaciones correspondientes a las leyes Micaela y Lucio deberán completarlas durante el año en que se concrete el cambio de destino.

El cronograma del traslado de celadores 2026-2027

La DGE estableció las siguientes fechas para cada instancia del proceso:

Inscripción: del 14 al 30 de noviembre.

Tabulación: del 1 al 9 de diciembre.

Publicación del orden de mérito provisorio y las vacantes: 10 de diciembre.

Presentación de reclamos: del 10 al 15 de diciembre.

Orden de mérito definitivo y vacantes definitivas: 16 de diciembre.

Convocatoria virtual para el ofrecimiento de cargos: del 17 al 21 de diciembre.

Segunda instancia: del 22 al 23 de diciembre.

Publicación de la nómina de celadores trasladados: 29 de diciembre.

Toma de posesión: 1 de marzo de 2027.

Qué sucede después de elegir un destino

Uno de los puntos importantes de la convocatoria es que quienes obtengan un nuevo destino deberán permanecer allí durante dos años con servicios efectivos antes de poder participar nuevamente de un concurso de traslado definitivo.

Las vacantes, los órdenes de mérito y las convocatorias se comunicarán a través del Portal Educativo, el sistema GEI y el sistema de tickets. Además, cada participante recibirá por correo electrónico un certificado de asistencia.

Por su parte, la Junta Calificadora de Méritos de Celadores emitirá un proveído de traslado transitorio hasta que se dicte la normativa definitiva.

Para acreditar una enfermedad propia, será necesario presentar un certificado avalado por SeAM. Este documento debe solicitarse por correo electrónico a la Junta Médica de la DGE.