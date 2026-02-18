Abrió la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que ya se encuentra abierta la inscripción para las Becas Progresar 2026, el beneficio económico destinado a acompañar a estudiantes que deseen iniciar, continuar o finalizar sus estudios.

El programa está dirigido a jóvenes argentinos y a extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país, que cursen en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento oficial. Las líneas disponibles abarcan distintos niveles y trayectorias formativas.

Las Becas Progresar se dividen en cuatro categorías:

Progresar Obligatorio , para quienes cursan o finalizan la educación primaria y secundaria.

, para quienes cursan o finalizan la educación primaria y secundaria. Progresar Superior , orientado a estudiantes terciarios y universitarios.

, orientado a estudiantes terciarios y universitarios. Progresar Enfermería , destinada a quienes estudian esa carrera, con condiciones específicas según el año de cursado.

, destinada a quienes estudian esa carrera, con condiciones específicas según el año de cursado. Progresar Trabajo, para cursos de formación profesional avalados oficialmente.

La inscripción se realiza de manera completamente digital y es gratuita. Para postularse, es necesario:

Crear o validar una cuenta en la plataforma Mi Argentina. Ingresar al sitio oficial de Progresar. Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos. Confirmar la inscripción y hacer el seguimiento del trámite desde la misma plataforma.

Es fundamental que la información personal y la del grupo familiar esté actualizada en los registros, ya que esos datos son evaluados al momento de otorgar el beneficio.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se deposita en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario, y el estado de la beca puede consultarse online.