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Tunel paso a Chile nevado Paso Cristo Redentor
Circular con precaución

Abrió el paso a Chile y se espera gran afluencia de vehículos

La medida fue acordada por las autoridades fronterizas de Argentina y Chile tras varios días de parálisis por las adversas condiciones meteorológicas en la cordillera.

Desde las 8 de este, el Sistema Integrado Cristo Redentor reabrió el tránsito para todo tipo de vehículos, con operatividad continua durante las 24 horas. 

La medida fue acordada por las autoridades fronterizas de Argentina y Chile tras varios días de parálisis por las adversas condiciones meteorológicas en la cordillera.

Pese a la fluidez reportada en el complejo aduanero Los Libertadores, las coordinaciones binacionales hicieron hincapié en la necesidad de circular con extrema prudencia. Del lado chileno, sobre la Ruta 60, maquinaria pesada continúa realizando labores de despeje de nieve y remoción de escombros.

El operativo de limpieza se concentra principalmente en la zona del cobertizo “El Japonés” (próximo al sector de Caracoles), punto donde se registraron dos aluviones consecutivos en los últimos días: el primero ocurrió el miércoles 21 de octubre y el segundo se produjo durante la jornada del jueves.

Ante la masiva afluencia de usuarios proyectada para este fin de semana, los organismos de control aconsejan emprender el trayecto con paciencia, consultar periódicamente el estado de la ruta y prever demoras en los sectores de obras.

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