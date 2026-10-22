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Abrió el paso a Chile para un tipo de vehículos: quiénes pueden cruzar la frontera

Las autoridades definieron una reapertura escalonada del paso que conecta Argentina con la localidad de Los Andes en Chile.

En la mañana de este jueves 22 de octubre, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor decidieron volver a abrir el paso a Chile tras una serie de días con malas condiciones climáticas y una avalancha que cayó este miércoles obligando a cerrar.

Es así que, desde las 8, el paso fronterizo de ambos lado quedó habilitado, aunque esto contará única y exclusivamente para transporte de cargas que viajen de Chile a Argentina. Esto será durante las 24 horas y pudiendo cambiar el viernes.

Esta medida se llevará a cabo con la final de realizar una reapertura escalonada que se ha acordado entre las autoridades de ambos países basadas en los informes técnicos de vialidad. De esta forma, los vehículos particulares y colectivos deberán esperar hasta el viernes para volver al cruce.

Siendo así que, se espera que este viernes 23 desde las 8 se habilite el paso para todo tipo de vehículos en ambas direcciones durante las 24 horas. Aunque desde las coordinaciones se recomienda planificar los viajes con tiempo y mantenerse atentos a los comunicados.

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