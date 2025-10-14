Abrió el calendario 2026: comienzan las inscripciones para la secundaria

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó los procedimientos y el cronograma para la preinscripción de estudiantes que ingresarán a primer año del Nivel Secundario durante el ciclo lectivo 2026. El proceso, que arranca esta misma semana, busca asegurar la continuidad educativa de los 29.644 alumnos que finalizan 7º grado en las 878 escuelas primarias de la provincia.

La oferta de vacantes es de 32.132 cupos, distribuidos de la siguiente manera: 25.332 lugares en establecimientos de gestión pública (entre 16.658 en orientadas y 8.674 en técnicas) y 6.800 en colegios privados. En total, Mendoza cuenta con 311 escuelas secundarias (189 públicas y 122 privadas) que participarán en estas instancias, según señala diario El Sol.

Cronograma de Cuatro Fases

El proceso de asignación de bancos se estructura en cuatro fases, extendiéndose desde octubre hasta principios de diciembre:

1. Primera Instancia (Octubre – Presencial): Prioridades Esta fase es clave y se realiza de manera presencial en las escuelas. Se reserva la primera semana (13 al 17 de octubre) para estudiantes con discapacidad y hermanos/as de alumnos ya inscriptos. Luego (20 al 24 de octubre), se considera la cercanía domiciliaria, si son hijos de docentes o si asisten a edificios compartidos. Finalmente (27 al 30 de octubre), se asignan vacantes a abanderados y escoltas titulares. La publicación de listados con el banco asignado será el 3 y 4 de noviembre.

2. Segunda Instancia (Noviembre – Asignación Informática) Está destinada a los alumnos que no cumplían con los criterios prioritarios.

5 al 7 de noviembre: Los estudiantes deben seleccionar entre 3 y 5 opciones de escuelas a través del sistema GEI PAD.

14 de noviembre: Se realiza la “corrida informática” de asignación.

17 de noviembre: Publicación de resultados, seguida de la confirmación presencial en la escuela asignada (18 al 20 de noviembre).

3. Tercera Instancia (Fines de Noviembre – Supervisión) Para aquellos estudiantes que aún no han obtenido una vacante, la asignación se realiza por supervisión educativa. Este proceso se desarrollará del 25 al 28 de noviembre.

4. Cuarta Instancia (Diciembre – Asignación Final) Quienes sigan sin banco deberán enviar un correo electrónico a la Dirección de Educación Secundaria entre el 1 y el 3 de diciembre. La asignación final de bancos se llevará a cabo del 4 al 10 de diciembre, y la confirmación presencial será entre el 4 y el 11 de diciembre.

Documentación Obligatoria

Para formalizar la inscripción en cualquiera de las etapas, se exige la presentación de:

DNI del estudiante.

Partida de nacimiento.

Certificado GEI de 7º grado.

Adicionalmente, los estudiantes con discapacidad deberán adjuntar el Informe de Seguimiento de Trayectoria Educativa y el Informe de sugerencia de Trayectoria para Estudiantes con Discapacidad (al finalizar 7mo grado).