Abrió Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez en Mendoza

El pasado viernes 17 de abril, Mendoza vivió una de esas noches que rápidamente se instalan en la agenda social: La apertura de Coraje, el restaurante que es propiedad de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Impulsado por Grupo Broda, el proyecto se integra de forma natural en el entorno de Cittanina Lodge & Wine, el desarrollo familiar de la pareja, que no estuvo presente, en Las Compuertas, donde eligieron cultivar viñedos antiguos y dar forma a su propio universo vitivinícola.

Con una organización cuidada y una recepción dinámica, el evento logró combinar el clima distendido propio de una inauguración con el interés genuino que genera un emprendimiento de estas características.

Los detalles de la apertura de Coraje

Más allá del evento en Luján de Cuyo, Coraje se presenta como una marca con un concepto claro y una narrativa que atraviesa toda la propuesta. El nombre apunta a claras normativas: emprender, apostar y construir con decisión.

Ubicado en Las Compuertas, dentro del desarrollo Cittanina, el restaurante forma parte de un ecosistema que integra gastronomía, vino y entorno natural. Esta combinación responde a una tendencia consolidada en Mendoza, donde la experiencia es tan importante como la propuesta culinaria.

Coraje fue pensado para dialogar con el paisaje, generando una experiencia sensorial completa que va desde la ambientación hasta la selección de productos, con fuerte anclaje en lo local y en la calidad.

La gran noche estuvo atravesada por una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión, acompañada por una cuidada selección de vinos que reforzaron el vínculo con el entorno vitivinícola.

El resultado fue una apertura que no solo presentó un espacio, sino que logró transmitir el tipo de experiencia que Coraje busca ofrecer de cara a su funcionamiento habitual.

FOTOS: Daniel Gallardo