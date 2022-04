Los 12 signos del zodiaco se encuentran en cada uno de nosotros, la forma de saber en que aspecto de nuestra vida se manifiestan sus cualidades, es observando nuestra carta natal (foto del cielo al momento de nuestro nacimiento, donde se observa la ubicación exacta de las 12 constelaciones y la distribución de los planetas en ellas). En este caso, comenzaremos con Aries.

Una parte de nuestra carta esta teñida de Áries, por ejemplo, podría ser la zona de parejas, de trabajo, de grupos, etc. y es ahí donde se vive la energia ariana.

ARIES

Rige el periodo que va desde el 21 de marzo al 19 de abril.



Aries es el primer signo del zodiaco y con el se inicia el año astrológico, es el comienzo de un nuevo ciclo. Aries da arranque a una nueva época mirando al futuro sin olvidar el pasado; su elemento es el fuego, su modalidad es cardinal y es de polaridad masculina.

¿Cómo es Aries?

Esto quiere decir que es un signo que se caracteriza por ser activo, con facilidad para dar comienzo a nuevos proyectos sin tener miedo nada, impulsado por su ego, se siente capaz de ir por aquello que se propone sin medir consecuencias ni pensar en el que dirían.

Es totalmente independiente y le sobran cualidades de liderazgo. se siente motivado por la competencia y todo aquello que le de la posibilidad de demostrar o de descubrir de que esta hecho. los desafíos son un incentivo para este signo.

¿Qué le cuesta a este signo?

Es carente de paciencia. analógicamente, pensemos en un fuego que se enciende, necesita todo el tiempo tener que quemar para que no se apague. Lo mismo sucede con los fuegos en el zodiaco, necesitan sentirse motivados constantemente; por ello que la paciencia no forma parte de las cualidades de aries. Siguiendo esta linea, es obvio que la perseverancia también es una característica que cuesta encontrar en este signo.

En su afán de querer las cosas ya, es directo, sincero y evita los rodeos, así como también las perdidas de tiempo, administra la energía para poder dedicarla a aquello que se ha propuesto alcanzar.

Es egoísta y agresivo, porque no piensa en los que tiene a su lado ni tampoco en las consecuencias de sus actos cuando esta detrás de un objetivo o proyecto. aclaremos que estas características no son buenas ni malas, en astrología no se juzga, solo se describe. Además, su opuesto complementario es libra y coinciden en el interés por las relaciones, solo que aries establece el vínculo para su crecimiento personal primero, mientras que libra lo hace por el de los dos, estableciendo así, el equilibrio.

Inspirador

El coraje y amor por todo aquello que implique un riesgo, combinado con la confianza y seguridad que tiene, le da la fuerza y la voluntad de ser un gran impulsador.

Inspira a los demás a perder el miedo, a ser seguros, a no pensar en la opinión ajena, a ser autosuficientes y a confiar en su capacidades.

aries no sigue caminos, los crea.



Abril nos da la bienvenida con la primer luna nueva de este año astrológico: luna nueva en aries.



Es época de nuevos inicios y comienzos. es momento de pensar en aquello que ha quedado postergado y aprovechar el impulso de aries para darle vida a través de la acción.

El clima ariano es ideal para empezar el gimnasio, mandar ese mensaje que tanto miedo da, llamar a esa persona, emprender ese viaje que dejamos siempre para mas adelante, darle forma al emprendimiento, invertir, inscribirse en la clase de baile a la que no fuiste por miedo a pasar vergüenza… etc.

aries no conoce el miedo, y es por eso que en época ariana hay una vocecita en nuestro interior que nos dice constantemente: animate, vos podes!

Sobre Virginia Alaniz

Daniela virginia alaniz, tiene 30 años. Estudió contabilidad y hasta hace unas semanas trabajó en un estudio contable, al que renunció porque su sueño es dedicarse de lleno a la astrología y no podía hacerlo dividiendo su tiempo en dos actividades.



«Mi primer contacto con la astrología fue por curiosidad hasta que se transformo en mi pasión. Al principio era autodidacta hasta que comencé a tomar distintos cursos» contó a Diario NDI.

El año pasado tomó clases grupales con la astrologa Ana Moyano y una vez finalizados esos cursos ella le propuso brindarle clases particulares y «es hasta el dia de hoy, que sigo con sus clases, además de tomar distintos cursos, tanto nacionales como internacionales».



Ana es mi gran inspiración además de ser mi maestra y guía en esta profesión. Se podria decir que es un camino en el que soy nueva pero que lo recorro con gran responsabilidad y compromiso.



