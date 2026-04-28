Abrieron las inscripciones para el ciclo “Fortaleciendo Emprendimientos en Tupungato”

El programa cuenta de siete módulos consecutivos, el cursado es bimodal -con 3 encuentros presenciales y el resto virtual- donde se completan 30 horas cátedras.

El Ciclo está destinado al público en general y a emprendedores con ideas emergentes que necesiten orientación y apoyo para desarrollar un modelo de marca sólido, validado y con potencial de crecimiento. Quienes deseen participar pueden completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace Ciclo Fortaleciendo Emprendimientos en Tupungato

Durante el desarrollo de las jornadas, los participantes podrán capacitarse en áreas como comunicación, marketing, finanzas, redes sociales, atención al cliente, construcción de marca y planificación estratégica. Además, el ciclo incluye la elaboración de un plan de negocios y la creación de un video pitch profesional.

El ciclo dará comienzo con el módulo “Comunicación que Vende: Claves para Conectar con tu Cliente”, a cargo de la profesora Malvina Peñaloza, que se desarrollará el miércoles 6 de mayo de manera presencial a partir de las 9h en el Hotel Turismo Tupungato (Belgrano 1060) y el viernes 8 de mayo en formato virtual.

Programa

Comunicación que Vende: Técnicas de storytelling y comunicación asertiva para transmitir el valor del negocio. Marketing y Ventas: Estrategias para atraer clientes, diferenciarse en el mercado y lograr la fidelización. Finanzas Sin Miedo: Gestión financiera básica, identificación de costos y control del flujo de caja. Redes Sociales para Emprendedores: Uso estratégico de plataformas digitales y publicidad eficiente. Atención al Cliente: Desarrollo de habilidades para ofrecer experiencias excepcionales y manejar quejas. De Emprendedor a Marca: Construcción de una identidad visual y comunicacional sólida. Planifica y Presenta tu Emprendimiento: Elaboración de un plan de negocios estructurado y creación de un video pitch profesional con Canva.

Más información

Para evacuar dudas o realizar alguna consulta pueden acercarse de forma personal a la Dirección de Desarrollo Económico (calle Beltrán 43), de lunes a viernes de 8 a 14h o comunicarse telefónicamente 2622 578257.