Abren las inscripciones para uno de los concursos más importantes de la fotografía mendocina

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, abrió la convocatoria para la séptima edición del Salón Provincial de Fotografía, una de las competencias más destacadas del ámbito artístico mendocino.

La muestra se inaugurará el 12 de diciembre en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, ubicado en el Parque General San Martín (Padre Jorge Contreras 1250). Este certamen, ya consolidado en el calendario cultural provincial, busca reconocer y difundir la producción fotográfica local, además de fortalecer el diálogo entre artistas y la comunidad.

Un espacio para la creación y la diversidad

El Salón Provincial se ha convertido en una plataforma clave para que los fotógrafos mendocinos presenten sus trabajos, compartan nuevas perspectivas y se vinculen con otros lenguajes visuales. La iniciativa apunta a reflejar la pluralidad de miradas que conviven en el territorio y a sumar nuevas piezas al patrimonio cultural de la provincia.

Además, la propuesta valora tanto las técnicas tradicionales como las exploraciones contemporáneas, fomentando la innovación y el cruce entre disciplinas artísticas.

Fechas, jurado y premios

Las inscripciones estarán abiertas desde las 00 h del lunes 20 de octubre hasta las 23.59 h del martes 21 de octubre, y se recibirán por correo electrónico a [email protected], junto con la documentación solicitada en las bases del concurso.

El jurado estará integrado por Amelia Presman, Jorge Claudio Blanco y Germán Alejandro Álvarez, con Ana Clara Pronotto como veedora institucional. La selección de obras se anunciará a partir del 21 de noviembre, mediante correo electrónico y publicaciones oficiales de la Subsecretaría de Cultura.

Los premios establecidos para esta edición son los siguientes:

Primer premio adquisición: $850.000

$850.000 Segundo premio adquisición: $650.000

$650.000 Tres menciones honoríficas: $350.000 cada una

Para más información sobre las bases y condiciones del concurso, ingresar en www.mendoza.gob.ar