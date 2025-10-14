Search
Instagram Facebook Twitter
fotografía
CULRURA

Abren las inscripciones para uno de los concursos más importantes de la fotografía mendocina

El Salón Provincial de Fotografía 2025 invita a artistas y fotógrafos a participar de su 7.ª edición, con importantes premios.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, abrió la convocatoria para la séptima edición del Salón Provincial de Fotografía, una de las competencias más destacadas del ámbito artístico mendocino.

La muestra se inaugurará el 12 de diciembre en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, ubicado en el Parque General San Martín (Padre Jorge Contreras 1250). Este certamen, ya consolidado en el calendario cultural provincial, busca reconocer y difundir la producción fotográfica local, además de fortalecer el diálogo entre artistas y la comunidad.

Un espacio para la creación y la diversidad

El Salón Provincial se ha convertido en una plataforma clave para que los fotógrafos mendocinos presenten sus trabajos, compartan nuevas perspectivas y se vinculen con otros lenguajes visuales. La iniciativa apunta a reflejar la pluralidad de miradas que conviven en el territorio y a sumar nuevas piezas al patrimonio cultural de la provincia.

Además, la propuesta valora tanto las técnicas tradicionales como las exploraciones contemporáneas, fomentando la innovación y el cruce entre disciplinas artísticas.

Fechas, jurado y premios

Las inscripciones estarán abiertas desde las 00 h del lunes 20 de octubre hasta las 23.59 h del martes 21 de octubre, y se recibirán por correo electrónico a [email protected], junto con la documentación solicitada en las bases del concurso.

El jurado estará integrado por Amelia Presman, Jorge Claudio Blanco y Germán Alejandro Álvarez, con Ana Clara Pronotto como veedora institucional. La selección de obras se anunciará a partir del 21 de noviembre, mediante correo electrónico y publicaciones oficiales de la Subsecretaría de Cultura.

Los premios establecidos para esta edición son los siguientes:

  • Primer premio adquisición: $850.000
  • Segundo premio adquisición: $650.000
  • Tres menciones honoríficas: $350.000 cada una

Para más información sobre las bases y condiciones del concurso, ingresar en www.mendoza.gob.ar

ETIQUETAS:

Espacio de Fotografía Máximo AriasSubsecretaría de CulturaSalón Provincial de Fotografía12 de diciembre

+ Noticias

CULRURA

Abren las inscripciones para uno de los concursos más importantes de la fotografía mendocina

Por: Violeta Díaz Costa

paritarias

Protesta de viñateros: acampan en la Ruta 7 pese al reciente aumento salarial

Por: Redacción NDI

estado reservado

Grave accidente en Tunuyán: una joven de 17 años fue embestida por una camioneta

Por: Génesis Sandoval

Apoyo condicionado

La reacción de Cristina Fernández tras el almuerzo Milei-Trump en la Casa Blanca

Por: María Orozco

Reunión en la Casa Blanca

Donald Trump lanzó una dura advertencia a Milei: “Si no gana las elecciones, no seremos generosos”

Por: María Orozco

Inflación

En septiembre 2025, cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter