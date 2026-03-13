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DGE

Abren las inscripciones para la segunda edición de Formación Docente en Educación Financiera

La propuesta está destinada a docentes de distintos niveles y busca brindar herramientas para trabajar contenidos de economía.

La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió las inscripciones para la segunda edición del programa de Formación Docente en Educación Financiera. Se trata de una propuesta pensada para capacitar a educadores y acercar a las aulas herramientas vinculadas al manejo del dinero, el ahorro y la toma de decisiones económicas.

La iniciativa está dirigida a docentes de nivel secundario, de la modalidad de jóvenes y adultos y también de educación superior. El objetivo es que los educadores puedan incorporar estrategias pedagógicas para enseñar contenidos relacionados con la economía cotidiana y el consumo responsable.

La capacitación se cursará de manera virtual y completamente asincrónica, lo que permite que cada participante avance según sus propios tiempos. Además, quienes completen los cursos obtendrán certificación con puntaje docente.

El programa incluye seis cursos que abordan distintos temas de educación financiera y su aplicación en el ámbito escolar. Entre ellos se encuentran introducción a la planificación financiera, manejo del dinero, sistema financiero y estrategias para trabajar estos contenidos dentro del aula.

Cada uno de los cursos tendrá diferentes fechas de inicio a lo largo del año, comenzando en abril y extendiéndose hasta octubre. Desde la DGE destacaron que este tipo de capacitaciones buscan fortalecer el vínculo entre la escuela y la realidad económica actual, brindando a los docentes herramientas prácticas para acompañar a los estudiantes en la comprensión de estos temas.

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