Abren la inscripción para docentes que quieran aprender chino mandarín

La Dirección General de Escuelas abrió la inscripción para docentes de Mendoza que quieran comenzar a estudiar chino mandarín. La iniciativa busca acercar a los educadores al idioma y a la cultura china, en el marco de un programa que viene creciendo en distintas escuelas de la provincia.

El curso es de nivel inicial y se dictará de manera presencial. Está dirigido a docentes interesados en sumar una nueva herramienta lingüística y cultural que también pueda aplicarse en el ámbito educativo.

La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre la DGE y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, un acuerdo que comenzó durante el ciclo lectivo 2024 y que ya permitió que más de 200 estudiantes secundarios participen en programas de aprendizaje de este idioma.

En la actualidad, varias escuelas de Mendoza ya forman parte de esta iniciativa educativa, entre ellas Pablo Nogués, Tomás Godoy Cruz, Vicente Zapata y José Dávila. A estas instituciones se sumaron también la escuela Manuel Ignacio Molina, de San Rafael, y la primaria Perito Moreno, que incorpora contenidos vinculados a la cultura china.

Los docentes que se inscriban podrán acceder a un descuento del 50% en la cuota, con un costo mensual de 10.000 pesos. Las clases se dictarán una vez por semana, tendrán una duración de una hora y media y se organizarán en grupos reducidos de entre seis y doce personas.