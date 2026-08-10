Abren la convocatoria para participar de la Feria del Libro de Mendoza 2026

La Feria del Libro de Mendoza 2026 ya comenzó a prepararse y abrió una convocatoria pública destinada a quienes quieran formar parte de la próxima edición del encuentro literario más importante de la provincia. La propuesta está dirigida a escritores, editoriales, librerías, instituciones y otros actores vinculados al sector cultural y editorial que tengan proyectos o actividades para sumar a la programación.

La convocatoria busca ampliar la participación y generar un espacio de encuentro entre quienes producen, editan, venden y disfrutan de la literatura. En ese sentido, podrán presentarse distintas propuestas relacionadas con presentaciones de libros, charlas, talleres, encuentros con autores y otras actividades que permitan acercar la producción literaria al público y generar nuevos espacios de intercambio alrededor de la lectura y la escritura.

La Feria del Libro se consolidó a lo largo de los años como uno de los principales eventos culturales de Mendoza y reúne en cada edición a autores de la provincia y de distintos puntos del país, junto con editoriales, librerías, instituciones y lectores. La programación busca reflejar la diversidad de voces y propuestas que forman parte de la escena literaria, al mismo tiempo que brinda un espacio para dar a conocer nuevas obras y proyectos.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta para mayores de 18 años, tanto nacidos como residentes en la zona. Pueden participar escritores, grupos literarios y editoriales que quieran presentar obras publicadas desde noviembre de 2025 hasta la actualidad, vinculadas con la literatura local, nacional o internacional. También pueden postularse gestores culturales que desarrollen iniciativas y proyectos relacionados con el ámbito literario.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción es completamente digital y se realiza a través de formularios oficiales, según el tipo de propuesta que se quiera presentar: presentaciones de libros, talleres o propuestas artísticas. Además, los interesados deberán consultar las bases y condiciones de la convocatoria antes de completar la inscripción.

El cierre de la convocatoria será el jueves 20 de agosto de 2026 a las 23.59.

Una vez finalizado el período de inscripción, el equipo de Producción de la Feria del Libro estará a cargo de evaluar los proyectos presentados. Las propuestas seleccionadas serán comunicadas oportunamente a sus responsables para coordinar los aspectos técnicos y las condiciones necesarias para su participación en el evento.