Abren inscripciones para el taller de cine “Tu héroe” en la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza abrió las inscripciones para el taller de cine “Tu héroe”, una propuesta cultural pensada para quienes deseen iniciarse en el mundo audiovisual y desarrollar sus propias historias con identidad. La iniciativa comenzará el 13 de mayo y está dirigida a estudiantes, docentes y público en general interesado en el lenguaje cinematográfico y la creación de contenidos.

El taller estará a cargo del director y guionista Alcides J. C. Araya, quien guiará a los participantes en un recorrido que combina herramientas del cine con una mirada vinculada a la historia argentina y mendocina. A lo largo de los encuentros, se buscará que cada asistente pueda crear su propio cortometraje, incorporando nociones de narrativa audiovisual y reflexionando sobre el concepto de héroe, tanto en el pasado como en la actualidad.

Dos modalidades de cursado

El taller contará con dos formatos distintos:

Taller exprés para instituciones educativas

Pensado especialmente para escuelas, tendrá encuentros de dos horas y se desarrollará los días 13 y 27 de mayo, y 3 y 17 de junio , en dos turnos: de 9 a 11 y de 11.30 a 13.30.

Esta modalidad requiere inscripción previa por parte de las instituciones y otorgará certificación avalada por la Dirección General de Escuelas .

Pensado especialmente para escuelas, tendrá encuentros de dos horas y se desarrollará los días , en dos turnos: de 9 a 11 y de 11.30 a 13.30. Esta modalidad requiere inscripción previa por parte de las instituciones y otorgará . Taller completo para público general

Orientado a quienes quieran profundizar en la experiencia, incluirá cuatro clases de dos horas cada una, los viernes 15 y 29 de mayo, y 5 y 16 de junio, de 17 a 19.

En este caso, se trabajará de manera más intensiva en el proceso creativo de cada participante.

La inscripción previa se realiza a través del mail [email protected].