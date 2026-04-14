Abre la convocatoria al Certamen Literario Vendimia 2026

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, a través de Ediciones Culturales, anunció la apertura de la convocatoria para participar en el Certamen Literario Vendimia 2026, una iniciativa que forma parte de las políticas culturales destinadas a fomentar la escritura y visibilizar a autores de la provincia.

Desde el lunes 13 de abril, los interesados pueden presentar sus obras en seis categorías: Poesía, Cuento, Novela, Dramaturgia, Juvenil y Crónica. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de mayo a las 23.59, y las postulaciones deberán realizarse a través de los canales oficiales establecidos.

El certamen contará con jurados especializados para cada género, integrados por referentes del ámbito literario y cultural, quienes serán responsables de evaluar las obras y definir a los ganadores. El fallo está previsto para el 6 de julio y será inapelable.

El Jurado estará conformado por 3 (tres) personas idóneas para la evaluación de los trabajos en concurso por cada categoría. Este año, el mismo está conformado por:

Novela: Mariángel Jara, Carolina Cusa y Carmen del Rosario Castro

Juvenil: Fernando Angeleri, Fernando Carpena y Vanesa Stroscio

Cuento: Gabriela Nafissi, Pablo García y Gonzalo Glorioso

Crónica: Adriana Lui, Federico Fayad y Fernando Javier Hernández

Dramaturgia: Carlos Pedrosa, Pablo Longo y Diego Quiroga

Poesía: Daniela Bustos, Juliana María Del Pópolo y Noelia Agüero

En cuanto a los premios, cada categoría tendrá un único ganador que recibirá una suma de $880.000, junto con la publicación de su obra en formato papel, un porcentaje de ejemplares de la tirada total y su presentación en la Feria del Libro de Mendoza.

Los textos y la documentación deberán enviarse vía correo electrónico a la dirección [email protected]. El asunto del mismo debe ser indicado de la siguiente manera: CATEGORÍA- NOMBRE DE LA OBRA, Pseudónimo del autor.

Para más información o para resolver cualquier duda que se presente en referencia al Certamen Literario Vendimia 2026, los autores podrán comunicarse al correo electrónico [email protected].