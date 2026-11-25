Maipú se convirtió en el departamento con mayor movimiento inmobiliario de Mendoza. Según el último Monitor Inmobiliario provincial, elaborado por Inmometrics sobre una muestra de más de 5.700 operaciones realizadas por inmobiliarias matriculadas, concentra el 23,46% de las compraventas registradas. El dato lo ubica por encima de Luján de Cuyo, con el 17,32%, y de Ciudad, que reúne el 17,04%.

El crecimiento de la actividad también plantea un desafío para quienes buscan comprar un terreno: conocer qué están adquiriendo y, sobre todo, si el loteo cuenta con los trámites y las autorizaciones correspondientes.

Ante el aumento de la demanda, la Municipalidad de Maipú recordó que dispone de un servicio de asesoramiento para que los interesados puedan consultar la situación administrativa y jurídica de los emprendimientos antes de avanzar con una compra. El objetivo es prevenir posibles fraudes y operaciones sobre terrenos que pertenecen a desarrollos que todavía no iniciaron o completaron los procedimientos de regularización municipal.

Para realizar la consulta, el comprador debe solicitarle al vendedor tres datos básicos: el número de expediente municipal, la dirección exacta del terreno y la figura jurídica bajo la cual está constituido el desarrollo inmobiliario.

El número de expediente permite identificar el trámite iniciado ante el Municipio y conocer en qué estado se encuentra. La dirección sirve para localizar el inmueble y verificar la información del emprendimiento, mientras que la figura jurídica permite determinar bajo qué modalidad está organizado el loteo.

Quienes quieran verificar la situación de un terreno o despejar dudas antes de concretar una operación pueden escribir a consultaloteos@maipu.gob.ar. A través de ese canal, el Municipio brinda información sobre el estado del emprendimiento y orientación para que los compradores cuenten con más elementos antes de tomar una decisión.

El movimiento inmobiliario de Maipú se vincula también con su expansión demográfica. De acuerdo con el último Censo Nacional, el departamento pasó del quinto al tercer lugar entre los más poblados de Mendoza. La llegada de nuevas familias y el desarrollo de urbanizaciones acompañan esa transformación.

Con casi una de cada cuatro compraventas de la provincia concentradas en su territorio, el desafío ya no pasa solamente por atraer inversiones y nuevos habitantes, sino también por ofrecer información que permita evitar problemas en un mercado donde la regularidad de los loteos es una condición central para comprar con seguridad.