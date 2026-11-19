Que un chico pueda contar con un abogado que defienda sus propios intereses, incluso cuando estos entren en conflicto con los de sus padres o tutores, es el objetivo de un proyecto presentado por el diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria). La iniciativa busca garantizar en Mendoza el acceso efectivo, independiente y gratuito a la figura del Abogado del Niño, un derecho reconocido por la legislación, pero que todavía enfrenta dificultades para hacerse realidad en los tribunales.

La propuesta que pone a la violencia infantil en agenda, apunta a resolver algunos de los problemas que, según los fundamentos del expediente, limitan el funcionamiento de esta herramienta: la falta de un esquema de financiamiento estatal, las restricciones operativas y la superposición de funciones con otros organismos del sistema de protección de derechos.

Uno de los cambios centrales es establecer que el patrocinio jurídico sea independiente de los progenitores, tutores o representantes legales. La intención es que niños y adolescentes puedan tener una voz propia en los procesos judiciales que los involucran, sin que sus intereses queden necesariamente representados por los adultos responsables de su cuidado.

El proyecto también incorpora criterios vinculados con la autonomía progresiva. En ese sentido, propone presumir la aptitud para designar un abogado a partir de los 13 años, mientras que para los menores de esa edad plantea una evaluación flexible, de acuerdo con su madurez y capacidad para comprender la situación.

Otro de los puntos centrales es la gratuidad absoluta. Para garantizarla, Ilardo propone crear un fondo especial provincial, con una partida presupuestaria específica, que permita al Estado hacerse cargo de los honorarios profesionales. De esta manera, se busca evitar que la situación económica de las familias se convierta en una barrera para acceder a una representación jurídica propia.

La iniciativa se apoya en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ambas normas reconocen el derecho de las infancias a ser escuchadas y a participar en los procesos que afectan sus vidas.

El proyecto fue ingresado en la Legislatura mendocina y deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley. La discusión pondrá en el centro una cuestión que excede lo estrictamente jurídico: cómo garantizar que los derechos reconocidos en las normas tengan también una respuesta concreta cuando un niño o adolescente necesita acudir a la Justicia.