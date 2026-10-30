A votar: una escuela de Tunuyán es finalista de un concurso ambiental provincial y necesita el apoyo de todos

La Escuela N.º 1-197 Dr. Ventura Gallegos, de Colonia Las Rosas, Tunuyán, fue seleccionada entre las 12 finalistas del concurso provincial “Soñar en Grande – Viaje de Estudios 2026” con su proyecto ambiental “Basura Cero: nuestra escuela transforma”. Para avanzar en esta instancia, necesita el voto de los vecinos y de toda la comunidad, cuyo acompañamiento es fundamental para que los estudiantes tengan la posibilidad de ganar un viaje de estudios a Mar del Plata.

La iniciativa surgió a partir de una problemática que los alumnos de séptimo grado identificaron en su entorno: la presencia de residuos en espacios verdes, calles y cauces. Frente a esta realidad, decidieron pasar a la acción y desarrollar una propuesta que combina el aprendizaje escolar con el compromiso por el cuidado del ambiente.

¿Cómo votar? Ingresá al siguiente enlace y participá de la votación para apoyar a la Escuela N.º 1-197 Dr. Ventura Gallegos. Votá acá: LINK

Acciones concretas para transformar el entorno

El proyecto comenzó con jornadas de recolección de residuos en los alrededores del predio Villa Anita. En una segunda etapa, los estudiantes cruzaron la Ruta 92 para continuar con las tareas de limpieza y, posteriormente, recorrieron las inmediaciones del Polideportivo de Tunuyán. Estas actividades les permitieron reconocer de cerca la problemática y promover hábitos responsables en los espacios que comparten diariamente con otros vecinos.

El trabajo también se extendió a las familias, que acompañan la recuperación, el reciclado y la reutilización de materiales. Con elementos recolectados y otros aportados desde sus hogares, los estudiantes elaboran materiales didácticos destinados a los alumnos del primer ciclo de la escuela y juguetes que serán donados al merendero Peguajo, de la zona.

De esta manera, la propuesta trasciende el aula y convierte los aprendizajes en acciones concretas, con la participación de estudiantes, docentes y familias. La separación de residuos, la reutilización de materiales y la concientización son los ejes de una iniciativa que busca generar cambios en los hábitos cotidianos y fortalecer el compromiso de la comunidad con el ambiente.