A una semana de las elecciones, Cornejo se entusiasma con un triunfo en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo se mostró optimista respecto al desempeño electoral de La Libertad Avanza en Mendoza, al asegurar que la provincia se consolidará como el distrito con el mejor resultado para la fuerza del presidente Javier Milei. En una entrevista con el diario MDZ brindó detalles.
El mandatario provincial anticipó que el próximo 26 de octubre será un plebiscito tanto para su gestión en Mendoza como para la administración nacional, y expresó su expectativa de obtener un “resultado positivo”, con una victoria particularmente “contundente” en su provincia.
Cornejo reconoció que el proceso de reformas impulsadas por el Gobierno nacional atraviesa su “peor momento”, pero confía en que un triunfo, aunque sea ajustado, a nivel país servirá para ratificar el rumbo de la política oficial.
A pesar de su optimismo, el gobernador no ocultó su inquietud por las posibles consecuencias si el oficialismo sufriera una derrota a nivel nacional, y lanzó un llamado a los ciudadanos: “Yo le pido a los mendocinos que voten al Gobierno porque si no atrasaría mucho el rumbo económico y generaría mucha zozobra”.
“Yo espero un resultado positivo y espero que se ratifique la política del Gobierno provincial y fundamentalmente la política del Gobierno nacional. Con ese objetivo, yo siempre dije que el Gobierno tenía que ganar esta elección nacional. Y así he actuado, tratando de que eso sea así, así he tratado de influir en la oferta electoral”, enfatizó.
Finalmente, al ser consultado sobre si Mendoza será el mejor bastión electoral de La Libertad Avanza, Cornejo respondió con convicción: “Yo creo que sí, que puede ser la provincia donde mejor le vaya, en cuanto a diferencia con el segundo, seguro. Creo que va a ser así, eso estimo yo”.