A un año del Caso $Libra, la criptoestafa que conmocionó al gobierno de Javier Milei

El caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes de la gestión del Javier Milei, cumple un año este sábado. A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, el Presidente publicó un tuit en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Minutos después, 44 mil personas en todo el mundo resultaron afectadas.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo algunas idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar descular la participación del mandatario y su entorno en el hecho.

Para que la llamada ‘memecoin’ tuviese repercusión y alcance a miles de usuarios, la publicación de Milei fue clave: presentó a $LIBRA como un “instrumento” para financiar pequeñas y medianas empresas de tecnología e inteligencia artificial en nuestro país, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Luego de dicha publicación, el valor de la criptomoneda se disparó rápidamente debido a la compra masiva de personas que tomaron a la figura presidencial como un respaldo confiable. Horas después, el precio cayó en más de un 85%, cuando los propios creadores y grandes beneficiarios del token vendieron sus posiciones, una jugada conocida en el mundo cripto como “rug pull” o “estafa de salida”.

Al trascender este hecho, el Presidente borró la publicación, pero escribió otra excusándose de haber apoyado “un supuesto emprendimiento privado” del que “no tenía vinculación alguna”.

Tres días después del tuit, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales “por presunta estafa y asociación ilícita”, que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

Novelli fue señalado como puente principal entre los creadores de $LIBRA y el círculo rojo del presidente Javier Milei, ya que se registraron 10 ingresos suyos a Casa Rosada durante 2024, autorizados, en su mayoría, por Karina Milei.

Asimismo, la justicia confirmó que es el titular de una de las billeteras digitales que recibió transferencias directas desde las cuentas de los creadores de la memecoin, luego de las reuniones que derivaron en este hecho. Servini ordenó la inmovilización de sus bienes y el allanamiento de su domicilio.

Davis es CEO de la empresa Kelsier Ventures, especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA, luego de haber firmado un contrato de confidencialidad donde el empresario tomaba el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino.

Dos semanas después de la consumación de ese documento, Milei promocionó en sus redes sociales a $LIBRA y, luego de las investigaciones que comenzaron posteriormente a esta estafa, se confirmó que existen billeteras vinculadas a Davis. También hubo mensajes de teléfono donde el CEO norteamericano se jactaba de “influir” en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

Para finalizar, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados presentó un informe final, el 18 de noviembre del año pasado, donde los legisladores concluyeron que existió una “colaboración imprescindible” por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instó al Congreso a definir un posible juicio político.