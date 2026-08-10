A un año de las elecciones: un intendente oficialista busca hacer “caja” con nuevos cobros a vecinos

Las elecciones desvelan a muchos dirigentes, aunque digan públicamente que no. Eso parece pasar en Luján de Cuyo con un proyecto de ordenanza que envió Esteban Allasino con una falta de timming que sorprende. El intendente pretende cobrar mejoras a vecinos por obras realizadas.

El mecanismo es totalmente legal y hasta justo, si se quiere. Lo que llamó la atención es el momento: pretenden estrujar al vecino un año antes de las elecciones. Así lo vieron algunos concejales radicales, según trascendió. Uno de los que se opondría es el peronista Germán Kemmling que compartió en sus redes una nota de otro medio sobre el tema. No ha hecho un descargo como sí con otros temas.

Habrá que ver qué hacen radicales y libertarios, que están dentro de la alianza con el jefe comunal, sobre un proyecto que pretende crear nuevas herramientas para recaudar fondos.

De acuerdo al proyecto, la iniciativa crea un régimen de Instrumentos de Economía Urbana destinado a captar parte del valor que genera el crecimiento inmobiliario, las obras públicas y los mayores niveles de aprovechamiento del suelo. En términos políticos y financieros, el objetivo es claro: generar una nueva fuente de recursos propios para sostener infraestructura y desarrollo urbano.

El proyecto establece que lo recaudado por estos mecanismos ingresará de manera exclusiva al Fondo de Economía Urbana de Luján de Cuyo (FEULDC), creado recientemente para financiar proyectos estratégicos de desarrollo urbano, social, ambiental y económico.

La ordenanza contempla cuatro herramientas principales: la Contribución por Mejoras, el Cargo Adicional a los Servicios Generales sobre terrenos baldíos o inmuebles ociosos, la Contribución por Acción Urbanística (CAU) y los Derechos de Construcción Adicional (DCA).

El mecanismo que puede generar una mayor expectativa sobre la futura recaudación es el vinculado al desarrollo inmobiliario. Cuando un proyecto obtenga autorización para superar la denominada “Línea de Base” en superficie edificable, cantidad de unidades funcionales o número de parcelas, el municipio podrá cobrar una contribución por ese mayor aprovechamiento.

La CAU se calculará en función de los metros cuadrados, unidades funcionales o parcelas adicionales autorizadas y de un costo unitario determinado por zona y distrito. Los DCA funcionan de manera similar para los desarrollos que accedan a una edificabilidad adicional contemplada por el Código de Ocupación del Suelo. En ambos casos, el pago será previo al otorgamiento de los permisos municipales vinculados al proyecto.

El proyecto no fija todavía cuánto dinero ingresará a las arcas municipales. La cifra dependerá de los valores de los costos unitarios, las zonas alcanzadas y, fundamentalmente, de la cantidad y magnitud de los emprendimientos que se incorporen al sistema. Esos parámetros deberán ser definidos posteriormente por la reglamentación, que el Ejecutivo tendrá hasta 180 días para elaborar.

También habrá una fuente de recaudación asociada directamente a las obras públicas. La Contribución por Mejoras permitirá recuperar parte del costo de determinadas intervenciones entre los propietarios de los inmuebles beneficiados, aunque con un límite: el monto no podrá superar la valorización que la obra haya generado sobre la propiedad.

A esto se suma la decisión de destinar al FEULDC la totalidad de los recargos o sobretasas que ya se aplican a terrenos baldíos e inmuebles ociosos.

El punto político es que el esquema puede convertirse en una herramienta de gestión de largo alcance para Esteban Allasino. El intendente puede ir por la reelección el año próximo, o al menos el Pro buscará seguir reteniendo ese bastión.

Si la ordenanza es aprobada y posteriormente reglamentada, su administración podría llegar a la próxima elección con un mecanismo diseñado para transformar una parte del crecimiento urbano de Luján en recursos concretos para obras. Y también con una fuerte resistencia de los vecinos en momento en donde no sobra plata de los bolsillos.