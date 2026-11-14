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Primera Nacional

A todo o nada: Maipú visita a Deportivo Madryn por los octavos de final del Reducido

El Cruzado necesita ganar para meterse en los cuartos de final del reducido por el ascenso. El encuentro será arbitrado por Bryan Ferreyra.

Con su ilusión a cuestas, el Deportivo Maipú inicia este sábado su camino en el Reducido de la Primera Nacional. El objetivo que desvela al Cruzado es la obtención del segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En ese marco, desde las 19, visitará a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, por los octavos de final. Cabe resaltar que la serie se juega a partido único y con desventaja deportiva para el equipo mendocino.

Es por esto último que el conjunto dirigido por Mariano Echeverría necesita ganar para avanzar a los cuartos de final. No tendrá una segunda oportunidad: si el encuentro termina igualado en los 90 minutos, la clasificación quedará en manos de Madryn, que terminó mejor ubicado en la fase regular y por eso cuenta con la localía y la ventaja deportiva.

Cabe resaltar que el partido tendrá el arbitraje de Bryan Ferreyra y se podrá seguir en vivo por LPF Play.

Cómo llegan Maipú y Madryn

El Cruzado llega a esta instancia después de empatar sin goles frente a Tristán Suárez, como visitante, en la última fecha de la fase regular. En el Grupo B acumuló 52 puntos en 36 partidos, producto de 14 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

Deportivo Madryn, por su parte, cerró su participación en el Grupo A con un triunfo por 1 a 0 ante San Miguel, también como visitante. Terminó sexto en su zona, con 60 unidades: ganó 16 partidos, empató 12 y perdió 8.

Los antecedentes entre ambos

Los últimos enfrentamientos entre Maipú y Madryn se produjeron durante 2025. El primero fue el 26 de abril, en el estadio Abel Sastre, y terminó 1 a 1. Alejandro Gutiérrez convirtió para el conjunto local, mientras que Pío Bonacci marcó para el Cruzado.

El segundo cruce se disputó el 31 de agosto en Mendoza y terminó con victoria de Maipú por 2 a 1. Mirko Bonfigli y Lucas Faggioli anotaron para el equipo de calle Vergara, mientras que Giacopuzzi descontó para la visita.

Las probables formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Alejandro Gutiérrez, Claudio Corvalán y Lucas Diarte; Leonardo Marinucci, Federico Recalde, Marcelo Meli y Fernando Bersano; Luis Silba y Nazareno Solís. DT: Luis García.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Brian Orosco y Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

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