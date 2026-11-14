A todo o nada: Maipú visita a Deportivo Madryn por los octavos de final del Reducido

Con su ilusión a cuestas, el Deportivo Maipú inicia este sábado su camino en el Reducido de la Primera Nacional. El objetivo que desvela al Cruzado es la obtención del segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En ese marco, desde las 19, visitará a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, por los octavos de final. Cabe resaltar que la serie se juega a partido único y con desventaja deportiva para el equipo mendocino.

Es por esto último que el conjunto dirigido por Mariano Echeverría necesita ganar para avanzar a los cuartos de final. No tendrá una segunda oportunidad: si el encuentro termina igualado en los 90 minutos, la clasificación quedará en manos de Madryn, que terminó mejor ubicado en la fase regular y por eso cuenta con la localía y la ventaja deportiva.

Cabe resaltar que el partido tendrá el arbitraje de Bryan Ferreyra y se podrá seguir en vivo por LPF Play.

Cómo llegan Maipú y Madryn

El Cruzado llega a esta instancia después de empatar sin goles frente a Tristán Suárez, como visitante, en la última fecha de la fase regular. En el Grupo B acumuló 52 puntos en 36 partidos, producto de 14 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

Deportivo Madryn, por su parte, cerró su participación en el Grupo A con un triunfo por 1 a 0 ante San Miguel, también como visitante. Terminó sexto en su zona, con 60 unidades: ganó 16 partidos, empató 12 y perdió 8.

Los antecedentes entre ambos

Los últimos enfrentamientos entre Maipú y Madryn se produjeron durante 2025. El primero fue el 26 de abril, en el estadio Abel Sastre, y terminó 1 a 1. Alejandro Gutiérrez convirtió para el conjunto local, mientras que Pío Bonacci marcó para el Cruzado.

El segundo cruce se disputó el 31 de agosto en Mendoza y terminó con victoria de Maipú por 2 a 1. Mirko Bonfigli y Lucas Faggioli anotaron para el equipo de calle Vergara, mientras que Giacopuzzi descontó para la visita.

Las probables formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Alejandro Gutiérrez, Claudio Corvalán y Lucas Diarte; Leonardo Marinucci, Federico Recalde, Marcelo Meli y Fernando Bersano; Luis Silba y Nazareno Solís. DT: Luis García.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Brian Orosco y Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.