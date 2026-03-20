A toda voz: militó con Lilita Carrió y ahora canta fuerte la marcha radical

La política tiene la particularidad de ver cómo dirigentes de un partido político cambian de espacio, se traicionan entre sí y hasta se afilian a otros partidos. Mendoza no es la excepción y el radicalismo tampoco. Hay un caso curioso aunque en realidad no es tan sorprendente.

Daniela Stella fue presidenta de la Coalición Cívica en Mendoza, en tiempos en los que con Gustavo Gutiérrez tenían buena relación. En ese momento, el espacio que comanda Elisa Carrió era aliado en Cambia Mendoza. Una réplica de lo que ocurría a nivel nacional con la UCR, el Pro y los llamados lilitos.

Sin embargo, todo se tensó cuando el Pro, liderado por Omar De Marchi, rompe con los radicales y arma La Unión Mendocina. Los socios empezaron a ver qué habían, aunque en realidad los dirigentes. Nadie quería arriesgarse a una aventura y quedarse sin cargo.

Stella fue una de las que resistía la ruptura y finalmente salió del partido con declaraciones incendiarias no sólo contra Gutiérrez sino también a Elisa Carrió. Es funcionaria del Ministerio de Salud y Deportes del Gobierno provincial y se afilió al radicalismo.

Tal es la devoción que no tiene inconvenientes en compartir en sus estados de WhatsApp la marcha radical. Incluso, dice que suena muy fuerte en su auto.