La buena elección realizada el domingo pasado por el espacio de Luis Petri abrió el juego dentro de Cambia Mendoza ya que muchos precandidatos de la 501B lograron meterse en las listas definitivas de diputados y senadores que aspiran a llegar a la Legislatura. Julia Elmelaj es una de ellas.

Julia Elmelaj es conocida en su Tupungato de toda la vida. Fue maestra rural y formadora de futuros docentes; es madre de tres hijas, abuela de 5 nietos y bisabuela de 2 niños. También, es madre del corazón de dos hermanos que acudieron a ella cuando todo era oscuro en sus vidas.

La docente jubilada siempre fue un referente en materia de educación en el departamento del Valle de Uco, de hecho, su trabajo es respetado al día de hoy por la gran cantidad de alumnos que tuvo a lo largo de su carrera. Todos la conocen como la “Señorita” Julia.

Haber levantado desde los cimientos la escuela Hermenegildo Hidalgo en el distrito de Gualtallary fue su gran obra maestra no solo por haber peleado por lograrlo (codo a codo con su familia), sino por haberse transformado en una referente de la zona que asistía a las familias que vivían en la absoluta pobreza.

Su trayectoria, la llevó a que el equipo de Luis Petri en Tupungato la buscara para ser una especie de asesora en materia de educación, pero todo cambió cuando le ofrecieron algo más que eso. Hoy, luego de la gran elección que hizo “Mendocinos por el Futuro” en las PASO dentro de Cambia Mendoza, Julia Elmelaj se metió en el sexto lugar en la lista de candidatos a senadores por el tercer distrito electoral, el que comprende al Valle de Uco, Luján y Godoy Cruz.

La lista de senadores del tercer distrito electoral, que acompañará a Alfredo Cornejo en la general del 24 de septiembre, quedó conformada por Gustavo Soto, Yamel Ases, Diego Arenas, Cecilia Páez, Carlos Sala y Julia Elmelaj.

“Jamás me imaginé que iba a estar en una elección, era casi imposible pensarlo. Un grupo de gente de Tupungato me convocó, asistí a las reuniones, participaba, hasta que una madrugada me llamaron para ofrecerme ir como precandidata a senadora. Casi me infarto. Les dije que lo iba a pensar, lo hice, lo consulté con mi familia y todos me apoyaron. Por eso contesté que sí”, reconoció la docente.

Respecto de las sensaciones que le causa este momento, y a casi nada de cumplir 80 años, Julia, que es descendiente de libaneses, destacó: “Me siento bien, me siento feliz, me siento útil a 5 meses de cumplir 80 años. Pienso lo que pasó en las elecciones y me parece mentira. Siempre bregué por la excelencia en la educación. Siempre quise que el docente sea de elite, de alta categoría cultural. Es difícil que llegue a la Legislatura, pero si se da voy a luchar por eso porque vivimos una situación educativa mediocre. Estamos a la deriva en el tema educativo”.

Y agregó: “Entre o no entre, vivo este momento con plena alegría, pero desde afuera también se pueden lograr cosas para que entren a la Legislatura. Ese es mi propósito”.

Sobre la elección realizada el pasado domingo, Elmelaj declaró que “esta elección que hicimos junto a Luis Petri se dio por la calidad y la calidez de la gente que se presentó, todos apolíticos. La gente que conformó el espacio, al menos en Tupungato, nunca militó políticamente. Hay gente emprendedora, empresarios, mujeres profesionales y de gran temple, comerciantes, productores, gente que se unió para cambiar el destino y ofrecer algo nuevo. Todos queremos un cambio en una política precaria. Todo se ha deteriorado, sobre todo la educación que es la base de todo”.

“Hemos perdido tres generaciones en casi cuarenta años de democracia. Esta situación podemos revertirla si apuntamos a forjar una nueva educación”, sentenció.